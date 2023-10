Mauricio Macri elogió la "honestidad" de Patricia Bullrich

Y entonces le contó a sus lectores el panorama de lo que considera "el populismo" y sus efectos locales. "Allí [por el país] la gente no invierte porque no va a poner su propiedad en riesgo frente a dirigentes que se la quieren robar, jueces que puedan no desalojar a un mapuche trucho que se le mete en la casa. Un señor como [Hugo] Moyano, [Sergio] Palazzo o [Roberto] Baradel que deciden sobre la vida de los demás arbitrariamente, no sucede", sentenció.

En Miami, Estados Unidos, Macri estuvo este lunes junto al director de cine Juan José Campanella, simpatizante de Juntos por el Cambio, y con quien lo invitó para la presentación editorial, el rabino Mario Rojzman, en el Beth Torah Benny Rok Campus de esa ciudad del Estado de Florida.

Allí, profundizó sus duras críticas hacia el kirchnerismo. "Este nivel de violencia política al que nos llevaron dice la historia que tal vez se vivió con el primer Perón, sacando las dictaduras. Esta cosa de la agresión y la destrucción del valor de la palabra. No hay capacidad de dialogar y enloquece porque decís 'no puede ser'".

"El eje de estos 4 años de ellos fue la deuda del FMI, a la vez que ellos tomaban deuda todos los días a una velocidad supersónica. Esta cosa de empoderarse con la violencia, esa destrucción del respeto, hizo casi insoportable el día a día. Ellos tienen un problema con ellos mismos y lo descargan en cosas que simbolizan cosas que a ellos les pasaron", cuestionó.

Además, dijo que "hay restricciones" cuando se afirma que "donde hay una necesidad, hay un derecho". "No puede ser verdad eso. El siglo XX fue el de los Derechos Humanos, el XXI tiene que ser el de las obligaciones humanas. Todos tenemos obligaciones. No puede ser que haya una cosa tan irresponsable de creer que uno tiene derecho a vivir del trabajo ajeno. Hay un montón de gente que quiere eso", expresó.

También se lamentó porque "va a costar mucho volver a construir" lo que, según su visión, había logrado con su gestión hasta las PASO presidenciales de 2019, cuando Alberto Fernández comenzó a allanar su camino hacia la Casa Rosada. "El ejército de demolición volvía y eso generó una huida del mundo, que nos destruyó", señaló.

De todos modos, Macri destacó que "hay una enorme mayoría que comprendió" que aquel no era el mejor camino. "Vamos a tener algunos arrebatos infantiles de vuelta y va a haber que llamar al orden y decir 'señores, no volvamos a hacer las mismas pavadas'. Si queremos construir algo hay que trabajar. No lo vamos a hacer de un día para el otro", aclaró.

El actual escenario, para el exmandatario, "requiere de una persona que pueda liderar con coraje con firmeza, como lo puede hacer Patricia", a quien le elogió su "tremenda honestidad".

En este punto, marcó un claro contraste con el escándalo que tuvo a Martín Insaurralde como protagonista y que derivó en la renuncia del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia a su cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y a su candidatura como concejal en ese partido del sur del conurbano.

Macri dijo, puntualmente, que hay "señores como [Martín] Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente". "Es impunidad grotesca y la tenemos que erradicar en la Argentina", enfatizó.

"Al final del día, no hay ninguna sociedad del mundo, de las que avanzan fuertemente, que conviva con un sistema corrupto", subrayó el también dirigente de la FIFA, quien había viajado este domingo hacia Estados Unidos, mientras los candidatos presidenciales comenzaban su participación en el primer debate oficial que tuvo lugar en Santiago del Estero.