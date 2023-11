Massa cuestionó por qué no le renovaron la pasantía a Milei en el BCRA

Entonces, el ministro candidato acentuó la intensidad de su arremetida y consultó: "Javier, si vos trabajaste en el Banco central, ¿sí o no?". El economista asintió y aclaró que "no tuvo que hacer ningún test". Massa insistió con su postura interpelativa: "¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente".

Sergio Massa: "Javier, vos trabajaste en el Banco Central ¿Por qué no te renovaron la pasantía? Contale a la gente, Javier" #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/rGICHttZGy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

"Digo, digamos, era un estudiante", esbozó Milei algo descolocado. Massa, entonado con su ofensiva dialéctica, afirmó: "Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico". "Quizás vos tampoco la hubieras pasado", deslizó el candidato opositor a modo de defensa. El Banco Central es un organismo clave en la campaña del libertario que dijo querer cerrar.

Massa prosiguió: "Entiendo que estés con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado". "No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza", le sugirió.

Milei ensayó una nueva defensa y un contragolpe. "Era un joven que, digamos, ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? La vida tiene fracasos y uno se pone de pie y sigue. No como vos que seguís fracasando de la misma manera".

"Aprendí mucho de mis fracasos y algunos los compartiste conmigo, porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador. De los fracasos aprendí mucho y me forjaron y me templaron", explicó el postulante oficialista.

El libertario chicaneó: "Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K". "No aprendiste vos nada porque terminaste yéndole a pedir 'por favor' a Macri. Y esto no es Macri o Cristina. Es vos o yo", completó Massa.