Massa acusó a Milei y Bullrich de querer "poner la bandera de Estados Unidos en el Central"

"Una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes en TV, otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. Piensen en la vida de cada estudiante, laburante, jubilado lo que representa pagar 700 mangos de bondi o 1100 pesos de tren. Eso piensa la oposición, sin distinción", dijo Massa.

"El camino es para adelante"

El candidato a presidente señaló que tanto Milei como Bullrich proponen la dolarización y la dolarización "cobarde", respectivamente. "No queremos seguir siendo mendigos del mundo, no queremos pedir prestado, queremos vivir sobre el esfuerzo y desarrollo de nuestra patria", señaló.

"Ellos plantean menos ferrocarril, nosotros más. Plantean cerrar la obra pública, nosotros más viaductos. Plantean entregar la moneda y transformar nuestra patria en un lugar sin destino de desarrollo, nosotros vender el trabajo argentino al mundo para hacer una economía fuerte. Ese es el país que queremos construir, sabemos que muchos sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso genera el sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás", dijo Massa.

En ese sentido marcó que "el camino es para adelante, si hay funcionarios que no anda, echémoslos; si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas pero no hagamos volver a la Argentina al pasado".