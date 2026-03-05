Oops!...I Did It Again: detuvieron a Britney Spears

Britney, que acaba de vender su catálogo musical por alrededor de 200 millones de dólares, no es la primera vez que tiene problemas con el acohol o arriba de un auto.

Britney Spears y otros escándalos

En octubre del año pasado, se difundió un video de una noche en la que había sido vista bebiendo en exceso en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, tras lo cual condujo de manera bastante imprudente su auto.

Un testigo afirmó al medio que “casi atropelló a su amiga mientras salía” del estacionamiento. Después de eso, se la vio desviándose de un carril a otro, siguiendo de cerca a otro automóvil e incluso chocando contra una ciclovía mientras se dirigía a su propiedad. Frente a las críticas, Spears se defendió diciendo que no era ella la que manjaba, sino una doble.

En diciembre, se la vio salir después de almorzar en un restaurante, con un copa de champagne en la mano, para después manejar su Mercedes de regreso a su casa.

Hace pocos días, fue captada por las cámaras de los papparazzis -que la persiguen día y noche- conduciendo su Mercedes G63 AMG mientras hablaba por teléfono celular cerca de su casa en Thousand Oaks.