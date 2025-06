"Llegó su hora de protagonizar": De Vido postuló a Máximo Kirchner

"Su candidatura me parece inevitable. Me parece que lo que pasó esta semana resolvió algunas cuestiones que él podía tener pendientes”, sostuvo De Vido, en relación a la inhabilitación que pesa sobre la expresidenta para ejercer cargos públicos. Según el exministro de Planificación, el hijo de Cristina está en condiciones de asumir un nuevo rol: "Creo que llegó su hora de protagonizar, me parece un dirigente interesante, bueno, correcto. Que hable, que salga, que se manifieste, me parece sano para su futuro político".

Las palabras llegan justo cuando el kirchnerismo busca reorganizarse tras el golpe judicial que sacó a su principal referente del juego electoral, y a pocas semanas de que se definan las candidaturas de cara a los comicios legislativos bonaerenses.