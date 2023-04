La venta de carne bajó hasta un 45% tras la suba de precios

En ese sentido, señaló que “hay muchas carnicerías chicas que han cerrado porque no pueden sostener esto”, precisando que “no pueden costear la luz, el alquiler, los empleados y se ha tirado carne al no poder vender".

Bruno expresó que “el aumento es por la suba del dólar, que no tiene nada que ver con el consumo interno”, por lo que lo vinculó con “un grupo concentrado de no más de 15 empresas, nacionales y multinacionales, que ellos no quieren que las media reses vayan a la carnicería, la quieren trocear en estas empresas” ya que “conjuntamente con la federación de la carne quieren equiparar el mercado interno y ser ellos los que van a colocar los precios”.

En esa línea, indicó que “la carne va a salir troceada de esos establecimientos y se van a perder miles de puestos de trabajo” y denunció que esto sucede “simplemente porque hay una sociedad entre esa gente y la federación”.

El fuerte incremento de la carne en la última semana de abril

La consultora LCG evidenció en su relevamiento que en la última semana del cuarto mes del año se registraron aumentos promedio del 1,8% (0,2 puntos porcentuales menos que la anterior), la variación más baja de las últimas cuatro semanas.

Entre los alimentos y bebidas que exhibieron los mayores incrementos en ese período se ubicó en primer lugar la carne, con un incremento del 4,6%. Según la consultora, la carne volvió a liderar la suba semanal, aportando el 79,4% de la variación total, con un 1,4 puntos porcentuales.

Aun así, desde LCG indicaron que aún con el aumento registrado en la última semana, el precio de la carne se encuentra 3,2% por debajo del promedio del resto de los alimentos.