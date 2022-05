La Unidad Médica Presidencial explicó la compra de mamaderas para el hijo de Alberto

La Unidad Médica Presidencial ratificó que "se ha adquirido el siguiente equipamiento e insumos: un (1) Nebulizador Pediátrico: ($9745), una (1) Aerocamara Lactante Aerospacer: ($2550), una (1) San up Aerocamara Infantil bivalvular: ($1284), un (1) Avent Mamade Classic Plus 260: ($1999), dos (2) Avent Mamade Classic Plus 125: ($599 c/u). Todo por un total de $16.776". Y también reconoció que la compra correspondía a la llegada del nuevo miembro de la familia del Presidente.

La dependencia que atiende la salud de Alberto Fernández explicó: "Estos insumos son herramientas para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad Médica de la misma forma que lo es contar con tensiómetros, jeringas, gasas y cualquier otro insumo o equipamiento que permita atender a un menor de edad, como nuevo integrante de la familia presidencial".

Aclaración sobre la Unidad Médica Presidencial

A su vez, la Secretaría General de la Presidencia indicó a Noticias Argentinas que "la Unidad Médica Presidencial tiene bajo su responsabilidad la atención médica eficaz e integral de los presidentes y sus familias en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa Rosada y en todos los desplazamientos y sitios de permanencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y en los viajes y permanencia en el exterior".

"Asimismo, debe implementar guardias médicas permanentes, efectuando el relevamiento del equipamiento médico, entre otras responsabilidades", añadió el área conducida por Julio Vitobello.

Por otra parte, ante la consulta sobre si se realizaron cambios en la Residencia de Olivos para adaptarla a la llegada del bebé nacido el pasado 11 de abril en el Sanatorio Otamendi, la Secretaría General de la Presidencia señaló que de sus registros "no surge que se hayan abonado gastos en concepto de obras, refacciones o modificaciones con fondos públicos".