A un mes del asesinato de Uriel Ríos, el dolor de su familia sigue presente y el pedido de justicia continúa. Javier Ríos, padre del adolescente, habló con Noticiero 8 al finalizar la misa realizada en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, a un mes de la muerte del joven.
"Uno nunca espera que un hijo termine así" el dolor del padre de Uriel Ríos
Javier Ríos habló con Noticiero 8 durante la misa en memoria de su hijo, realizada en Santa Teresita del Niño Jesús. “Uno nunca se espera que un hijo que se había ido a pasarla bien termine así”, expresó.