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"Uno nunca espera que un hijo termine así" el dolor del padre de Uriel Ríos

Javier Ríos habló con Noticiero 8 durante la misa en memoria de su hijo, realizada en Santa Teresita del Niño Jesús. “Uno nunca se espera que un hijo que se había ido a pasarla bien termine así”, expresó.

A un mes del asesinato de Uriel Ríos, el dolor de su familia sigue presente y el pedido de justicia continúa. Javier Ríos, padre del adolescente, habló con Noticiero 8 al finalizar la misa realizada en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, a un mes de la muerte del joven.

“Cada vez se hacen más pesados los espacios, la ausencia ya se está haciendo notar”, expresó el hombre al describir cómo atraviesa la familia este primer mes sin Uriel. También recordó las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y el impacto que provocó, “Uno nunca se espera que un hijo que se había ido a pasarla bien termine así. Es doloroso”, manifestó.

Uriel fue asesinado durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. El adolescente había asistido junto a su hermano gemelo a una fiesta en Médano de Oro. Al salir del predio ubicado en las inmediaciones de la Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14, los hermanos fueron atacados con armas blancas en medio de una pelea. Uriel recibió una puñalada en el tórax que le provocó una grave pérdida de sangre, mientras que su hermano también resultó herido.

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Durante la entrevista, Javier hizo hincapié en la importancia del acompañamiento familiar y les dejó un mensaje a otros padres: “Traten de hablar con los hijos”, pidió, al remarcar la necesidad de mantener el diálogo con los adolescentes y estar atentos a las situaciones que atraviesan.

Además, reclamó avances en la causa judicial. “Que la Justicia se empiece a mover, porque hay cosas que se tendrían que empezar a acelerar”, sostuvo. En ese sentido, confirmó que la familia busca constituirse como querellante en el expediente para participar activamente del proceso y seguir de cerca la investigación.

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