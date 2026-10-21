"Uno nunca espera que un hijo termine así" el dolor del padre de Uriel Ríos

“Cada vez se hacen más pesados los espacios, la ausencia ya se está haciendo notar”, expresó el hombre al describir cómo atraviesa la familia este primer mes sin Uriel. También recordó las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y el impacto que provocó, “Uno nunca se espera que un hijo que se había ido a pasarla bien termine así. Es doloroso”, manifestó.

Uriel fue asesinado durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. El adolescente había asistido junto a su hermano gemelo a una fiesta en Médano de Oro. Al salir del predio ubicado en las inmediaciones de la Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII entre calles 13 y 14, los hermanos fueron atacados con armas blancas en medio de una pelea. Uriel recibió una puñalada en el tórax que le provocó una grave pérdida de sangre, mientras que su hermano también resultó herido.