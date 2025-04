La Justicia confirmó la condena de Lotocki a 8 años de prisión

Los jueces de Casación añadieron que “por medio de la estafa defraudó la confianza que debe guiar toda relación médico-paciente” y que “su forma de proceder denotó una extrema forma de violencia y abuso profesional”.

Verónica Ojeda habló de los problemas de salud que tiene a raíz de las cirugías estéticas que le hizo Aníbal Lotocki. Además, aprovechó para enviarles un contundente mensaje a todas las jóvenes: “Hagan cosas sanas”.

En enero, la ex de Diego Maradona dio una entrevista con Intrusos (América) donde habló de todos los temas. “Ya estoy vieja, tengo 47 años. Me tengo que poner sombrero, lentes... todo por las arrugas”, lanzó divertida. Y más seria, admitió: “Ya no me pongo bótox ni nada. Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo”.

Consultada al respecto, Ojeda expresó: “La verdad es que tengo muchos dolores, cada día más. Obviamente, estoy recontracontrolada, pero los días de mucha humedad o cuando está por llover me duelen mucho las piernas y los glúteos“.

A corazón abierto, la mamá de Dieguito Fernando dijo que lo que le ocurrió a Silvina Luna fue un antes y un después. “A mí me encantaba todo lo que eran las cirugías, pero me chocó y me dolió mucho lo de Silvina. Ahí dije ‘basta de todo. Tengo que ser como soy. Si tengo arrugas, celulitis, lo que sea, lo tengo y basta’”, recordó.

En este sentido, reflexionó: “Yo antes era recontraestética y hoy por hoy no me importa nada. Vivo la vida y lo disfruto. Pero me tuvo que pasar esto y lo digo para las chicas que se hacen un montón de cosas en el cuerpo, no lo hagan. Hagan gimnasia, coman sano, hagan cosas sanas. No se hagan estas cosas porque después...”. “Hoy tengo 47 años y no puedo hacer step, bicicleta, nada de las cosas que me gustan”, cerró.