La industria manufacturera cayó 1,2% mensual en junio

En junio, el ISAC registró una variación desestacionalizada del 0,9% y una interanual del 13,9% según al más reciente informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.

En lo que va del año, el acumulado del primer semestre presenta un aumento de 10,8% respecto a igual período de 2024. A su vez, en junio el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior.

Entre los principales variaciones del consumo de insumos para la construcción, destacan la subas de un 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 51,5% en asfalto; 47,9% en artículos sanitarios de cerámica; 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos, y 28,5% en hormigón elaborado.

Asimismo, en los primeros 6 meses del año, la compra de asfalto avanzó un 65,6%, la de artículos sanitarios de cerámica un 31,5%, la de placas de yeso un 27,8%, 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos, y 18,3% en hormigón elaborado.