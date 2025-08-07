La industria manufacturera no muestra una tendencia clara durante el primer semestre: cayó en tres de los seis meses del año. En junio, cedió 1,2% en la medición mensual y volvió a un nivel general de 116,9, a solo 0,9 puntos porcentuales (p.p.) de marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La industria manufacturera cayó 1,2% mensual en junio
El nivel de producción manufacturera volvió a niveles de marzo, al ubicarse en 116,9 y se aleja aún más del umbral de fines de 2024, cuando en octubre alcanzó el 130,3.