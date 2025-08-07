"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > industria

La industria manufacturera cayó 1,2% mensual en junio

El nivel de producción manufacturera volvió a niveles de marzo, al ubicarse en 116,9 y se aleja aún más del umbral de fines de 2024, cuando en octubre alcanzó el 130,3.

La industria manufacturera no muestra una tendencia clara durante el primer semestre: cayó en tres de los seis meses del año. En junio, cedió 1,2% en la medición mensual y volvió a un nivel general de 116,9, a solo 0,9 puntos porcentuales (p.p.) de marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%, ya que el umbral de la producción estaba muy bajo producto de la recesión. Tal es así que en el primer semestre acumula un incremento de 7,1% respecto al mismo período del año previo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1953531788791263321&partner=&hide_thread=false

La construcción rebotó en junio: se expandió casi 1% mensual

La construcción rebotó en junio y se expandió casi un 1% a nivel interanual en junio, de acuerdo al Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Te puede interesar...

En junio, el ISAC registró una variación desestacionalizada del 0,9% y una interanual del 13,9% según al más reciente informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.

En lo que va del año, el acumulado del primer semestre presenta un aumento de 10,8% respecto a igual período de 2024. A su vez, en junio el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior.

Entre los principales variaciones del consumo de insumos para la construcción, destacan la subas de un 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 51,5% en asfalto; 47,9% en artículos sanitarios de cerámica; 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos, y 28,5% en hormigón elaborado.

Asimismo, en los primeros 6 meses del año, la compra de asfalto avanzó un 65,6%, la de artículos sanitarios de cerámica un 31,5%, la de placas de yeso un 27,8%, 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos, y 18,3% en hormigón elaborado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1953532933265899814&partner=&hide_thread=false

FUENTE: ámbito

Temas

Te puede interesar