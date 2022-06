La desilusión de los hijos de Maradona al abrir los containers de Dubai

Resulta que al abrir las cajas, descubrieron que faltaban importantes objetos de Maradona, como relojes, anillos y cadenitas de oro.

"El viernes pasado, todos los hijos de Diego Maradona fueron a la zona norte del Gran Buenos Aires donde están ubicados dos containers enormes con objetos del Diez", detalló Monti.

"Se abrieron las compuertas, estaban los hijos de Diego y Vero Ojeda representando a Dieguito Fernando. Estuvo Diego Jr, que recuerden que vino a la Argentina porque quería ir a la tumba del padre a rezar. La cuestión es que, cuando los abren, empiezan a ver camisas, pantalones, gorras, regalos, trofeos, de todo. Pero alguien dijo: 'Perdón, ¿dónde están los relojes de Diego?' Los famosos relojes de Diego. ¿Dónde están las alhajas de Diego? ¿Y dónde está la cadenita de oro de Diego? No están en el container", agregó el periodista.

Luego comentó: "Corto acá el relato y abro un paréntesis. Fallecido Diego, desde el lado de Matías Morla, dicen que en Dubai había una suerte de cajita donde Diego ponía relojes, anillos, cadenitas de oro y demás. Eso se lo dieron a Monona, que era la persona que estaba con Diego allá en Dubai. Era su persona de confianza. A su vez, eso llegó a Buenos Aires y se entregó, dicen desde el lado de Matías Morla a Claudia Villafañe".

"Qué raro porque Morla no tiene relación con Villafañe", indicó el Pollo Álvarez. "Eso es lo que dicen desde el lado de Morla. Dicen: 'Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros entregamos la caja donde estaban las alhajas'. Insisto, ahora los hijos dicen: 'No, pero pará. Faltan un montón de cosas'", explicó Monti.

Por último, dijo: "Ahora hay una denuncia penal porque se hizo la denuncia ante la justicia de los faltantes que están acá. Lo cierto es que ahora se abre otra contingencia judicial para ver a dónde están las cosas que dicen tendrían que haber llegado de Dubai y que, aparentemente, no están".

El fuerte reclamo de Diego Maradona Jr. para Dalma

Diego Maradona Jr. vino a la Argentina junto a su pareja, Nunzia Pennino, y sus hijos, Diego Matías e India Nicole.

El miércoles, el DT de Napoli United se reencontró con su hermano, Dieguito Fernando, fruto de la relación de Maradona con Verónica Ojeda.

Después del almuerzo con el pequeño, Diego Jr. habló con Intrusos y fue contundente al referirse al vínculo con Dalma Maradona.

"¿Por qué no están Dalma y Gianinna?", le preguntaron al hijo de El Diez. "¿Por qué no le preguntan eso a ellas eso?", retrucó el DT y comentó que Dalma tuvo una actitud, que lo decepcionó muchísimo.

"Dalma fue a Italia y no me llamó", señaló. En ese sentido, Diego Jr. descartó un encuentro con su hermana. "No veo por qué yo ahora la tendría que llamar", sentenció.