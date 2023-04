La decisión de Larreta expuso la interna de Juntos por el Cambio

La diputada nacional María Eugenia Vidal cargó duro contra las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires convocadas este lunes por Rodríguez Larreta. "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este", escribió en Twitter segundos después del anuncio del alcalde. Y continuó: "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, dijo tajante la exgobernadora en su posteo.