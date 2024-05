Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo

"No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo esta noche el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN, confirmando que la cumbre no tendrá lugar el próximo sábado, tal como había anunciado inicialmente durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso.

El debate en comisión del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados se extendió más de lo previsto y, aún sin dictamen, no tiene fecha estimada de tratamiento en el recinto. Pese a haber realizado concesiones respecto a la versión original que fue rechazada a principios de año, el texto aún no satisface a los legisladores.