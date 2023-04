Inflación de marzo: que fue lo que más subió de precio

Los segmentos de menor suba fueron Recreación y cultura (4,4%) y Comunicación (1,9%) en el tercer mes del año. Vivienda y servicios básicos trepó 6,5% afectada por las subas de agua y gas fundamentalmente y Salud aumentó 5,7%, como resultado del ajuste en prepagas y el alza de los medicamentos. Transporte, en tanto, está acelerando la suba por la indexación de los precios de colectivos, combinados con el incremento del valor de los autos y el alza de los combustibles.

Si bien suele ser habitual que en marzo suban los gastos de educación se incrementen por que es el mes de comienzo de clases en Argentina, por lo que se trata de un incremento estacional, es llamativo el nivel en el que subió esa categoría, que subió muy por arriba de las demás.

Así lo destaca un informe de la consultora CyT Asesores Económicos que sostiene que "el rubro de mayor incremento en el mes fue educación, tal como suele suceder todos los marzos, pero el salto de esta oportunidad superó lo esperado". De todos modos, aclaran que la variación interanual del rubro llegó a 96%, aún por debajo de la inflación total.

Un elemento clave es que la incidencia de Educación no fue pareja en todo el país. Hay regiones en las que subió por encima del promedio general. De hecho, en la región Noroeste del país, los precios de la Educación aumentaron 46,9% mensual en la Patagonia, 45,7% en el Noroeste del país, 31,6% en la Región Pampeana, 28,4% en Cuyo, 22,6% en GBA y 22,8% en el Noreste.

Así, la inflación acumulada a marzo es del 21,7% en 2023, y la interanual ya alcanza el 104,3%, según los datos oficiales. Ante estos datos, el economista Federico Glustein resalta a Ámbito que "el REM, que pronosticó 7% para marzo y 110% anual, podría haberse quedado corto, ya que no hay anclas inflacionarias en acción, porque todo lo aplicado hasta ahora no solo no sirvió, sino que fue parte de la espiralización que está sucediendo".

Por su parte, el economista y director de MyR Asesores Económicos apunta que "negarse a estabilizar con plan allá por agosto 2022, y empezar a acomodar algo los precios relativos fue el error de origen del actual equipo económico" y opina que, ahora, están todas las expectativas desancladas.