Imparable: el dólar blue subió $16 y cerró a $317

Con este nuevo incremento, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse en $ 312 para la compra y $ 317 para la venta. De este modo, amplía la brecha a más de 145% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 130% en relación al promedio del minorista.

Las cotizaciones financieras del dólar también muestran nuevos avances este miércoles. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 registran subas de alrededor del 3% para ubicarse por encima de los $ 305 y $ 313, respectivamente.

Cabe destacar que estos récord son sólo nominales, no en términos reales. Según cálculos del economista Fernando Marull, en base a la inflación local, la externa y las monedas de los principales socios comerciales del país, los niveles a los que treparon en octubre de 2020 equivaldrían hoy a unos $ 365 en el CCL y $ 375 en el blue.

DÓLAR OFICIAL

En cuanto al tipo de cambio oficial, el minorista se mantiene en $ 135,75 en Banco Nación y $ 136,14 en el promedio de las entidades financieras. El mayorista, en tanto, terminó la jornada en $ 129,38, marcando un alza de 24 centavos, con lo cual sigue la aceleración en el ritmo de devaluación diaria.

Por otro lado, el Banco Central tuvo que vender este miércoles más de u$s 40 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios, en otra rueda en la que los pagos de energía demandaron más u$s de 100 millones. Así, el saldo negativo del mes crece a u$s 930 millones, aproximadamente.