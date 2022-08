Horacio García Belsunce aseguró que Pachelo es el asesino de María Marta

La definición más categórica del abogado y periodista contra el principal imputado de este juicio, la dijo tras su declaración, en la puerta de los tribunales de San Isidro, cuando consultado por la prensa respecto a si estaba convencido de que Pachelo (46) fue el asesino de su hermana, contestó: "Sí".

Vestido de traje marrón cuadrillé, bufanda al tono, camisa celeste y corbata verde, Horacio ingresó pasadas las 11.30 a la sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro y lo primero que hizo cuando los fiscales le preguntaron por su hermana, fue mencionar su nombre y hacer una pausa.

"María Marta… En primer lugar, quiero decir al tribunal que este no es un día cualquiera, que estuve casi 20 años esperando que llegue este día para poder decir todo lo que tengo que decir y para que el asesinato de mi hermana no quede impune", dijo Horacio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

"Se la extraña mucho, pero sé que ella está ahora conmigo", agregó sentado en la misma sala donde hace 11 años fue condenado como encubridor del homicidio, pero que en 2020 quedó sobreseído, aunque ahora declarando como testigo.

García Belsunce recordó que la primera vez que tomó conocimiento de Pachelo fue cuando su hermana le mencionó que ella creía que ese vecino le había secuestrado a su mascota, el perro labrador "Tom".

El hermano de María Marta relató que cuando el 2 de diciembre de 2002 se supo por la autopsia que a su hermana la habían asesinado de seis disparos, "vuelve a salir el nombre del vecino incómodo, molesto y delincuentón de Pachelo".

Explicó que en esa época era "amigo" de Roberto Ribas, si por amigo se entiende que con él solía "jugar golf, tomar un cafecito en tribunales e ir a comer a su casa, y cuando alguien le dijo que el penalista era el abogado de Pachelo le pidió una reunión.

"Nos encontramos y sin que yo le hubiera dicho nada, me dice: 'Ahí hay un malandra del que yo soy abogado, Pachelo, un pibe bravo, complicado'", expresó.

"Me preguntó '¿cuántos tiros tiene María Marta?'. Le digo cinco y el 'pituto' (por la bala que rebotó en el cráneo de la víctima, quedó en la escena y fue descartada por un inodoro). Y me dice: 'Le podría haber bajado el cargador entero porque es capaz. Es muy raro porque no me llamó. Cualquier cosa que yo sepa te llamo', y terminó la reunión".

Tras ese encuentro, García Belsunce aseguró que se reunió con el fiscal Molina Pico, a quien le aportó información sobre Pachelo y de lo que hizo el ahora imputado "antes, durante y después" de ese día dentro de Carmel.

"Vaya a saber dónde carajo se lo llevó (Molina Pico), no lo sé. Siempre sostuvimos que se tenía que investigar esa línea", sostuvo.

El hermano de María Marta aseguró que durante 20 años siempre hubo una sola versión y que, en cambio, Pachelo dio varias como que nunca estuvo en esa hora en el Carmel o que se fue a comprar un juguete a un shopping de Capital Federal, cuando las pericias en las antenas de su celular dieron que estaba en Pilar y que tres chicos se lo cruzaron corriendo en dirección a la casa de su hermana.

"Los fotogramas de una cámara de seguridad lo ven 18.59", dijo sobre el horario en el que el acusado abandonó Carmel el día del crimen, y mencionó a "los tres chicos que lo cruzan a Pachelo trotando".

"Uno de ellos siguió en dirección a la casa de María Marta, a quien ve llegando en bicicleta. Fue la última persona que la vio con vida", señaló.

El testigo apuntó directamente a la investigación llevada adelante por Molina Pico, y opinó: "Ante la posibilidad de la pérdida de su carrera dijo que la familia lo engañó".

"Pone como asesino a (Carlos) Carrascosa, los encubridores la familia y empieza a armar el plexo probatorio para lograr su objetivo. Molina Pico es el gran encubridor de este asesinato", sentenció.

La 11° audiencia del debate se inició con un planteo de la defensa de Pachelo en que le solicitó al tribunal que los fiscales comuniquen con anterioridad los testigos de la jornada, algo que el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, respondió a que la parte tenía acceso a la nómina de testigos.

La primera testigo de la jornada fue la perito psicóloga, Patricia Ferreyra, quien analizó a Pachelo en el marco de la causa penal de Capital Federal por la que en 2005 terminó condenado por una serie de robos en casas de amigos y conocidos.

La especialista indicó que luego de una serie de estudios que realizó, "Pachelo reaccionó con palabras intimidatorias, amenazantes y que sostuvo a largo de la evaluación".

Esta tarde se aguardaba también la declaración de otra hermana de María Marta, María Laura García Belsunce, quien actúa en la causa como particular damnificada, al igual que el viudo Carrascosa.

La cuarta testigo del día será otra perito psicóloga que analizó a Pachelo en esa causa de Capital Federal en un informe que concluyó que el imputado presentaba un "trastorno psicopático de personalidad".

En este tercer debate que se lleva adelante por el crimen, la fiscalía apunta a demostrar que Pachelo mató de seis balazos en la cabeza a María Marta cuando lo sorprendió robando en su casa el 27 de octubre de 2002, y con la colaboración de los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), también imputados en este debate.