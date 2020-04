Ginés González que la próxima semana traerán insumos de bioseguridad desde China

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este sábado que la semana que viene aviones de Aerolíneas Argentinas comenzarán a realizar viajes a distintas partes del mundo, principalmente a China, para comprar insumos de seguridad a fin de evitar los contagios del personal médico.

Al ser consultado sobre los eventuales faltantes de insumos básicos de protección como barbijos, guantes y delantales especiales, el funcionario reconoció que está “más preocupado” por el peligro de que los profesionales de la salud contraigan coronavirus durante el desempeño de su tareas que por las “cuestiones estructurales” como cantidad de camas y respiradores.

“Le tengo miedo a eso, por eso estamos comprando todo lo que hay de esos insumos”, aseguró en una entrevista con TN. También reveló que están evaluando “traer una fábrica” de un tipo de máscaras de seguridad.

Por otro lado, a raíz de las críticas que recibió el gobierno por la cantidad de test que se realizan en comparación a otros países, aseguró que en Argentina “todos los días se hacen todos los test necesarios”.

“Compramos todo lo que pudimos. En tres semanas se incorporan 200 mil más, del tipo PCR, los que dicen contundentemente si uno tiene o no el virus”, explicó.

El Ministro también contestó a quienes cuestionaron la transparencia de las cifras oficiales. “Uno puede esconder muchas cosas, pero no puede esconder una muerte”, resumió.

Por otro lado, destacó que el Gobierno nacional haya mantenido comunicación constante con los gobernadores y con el comité de expertos a la hora de tomar las decisiones más importantes.

“Estamos construyendo colectivamente con todas las provincias. Hemos estructurado un modelo del que estoy orgulloso. Esta forma en la que estamos trabajando es un activo de todos los argentinos”, dijo Ginés.

Por último, volvió a sentar posición con respecto a la polémica en torno al uso de barbijos.

“El barbijo en casos específicos -como los médicos- tiene que usarse y el resto es opcional. No me gusta que sea obligatorio, pero cada cual decide”, argumentó, aunque aclaró que la bibliografía no respalda la eficacia del uso universal.

Fuente: infobae