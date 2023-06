Formosa: Gildo Insfrán tendrá su octavo mandato consecutivo

Paoltroni encabezó la lista Libertad, Trabajo y Progreso, la cual se había vinculado al espacio de Javier Milei y que en las últimas horas negó su participación en la provincia del norte.

"La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en las provincias de Córdoba y Formosa", informaron desde el partido de Milei.

Y aclararon que el espacio que postula al economista y legislador para la presidencia "sí competirá con boleta a diputados nacionales en dichos distritos" en las PASO de agosto y las generales de octubre.

Resultados elecciones Formosa 2023

Pese a varios intentos de la oposición para que la Justicia le negara al mandatario provincial que se presentara como candidato, todo indicaba que obtendría un triunfo holgado en una jornada que contó con la participación del 75% del electorado.

En 2019, la fórmula Insfrán-Eber Solís obtuvo un 70,6%, en 2015 fue del 73,2% y en 2011 el 70%. Frente a este escenario, la oposición no logró una lista de unidad en Formosa y fueron divididos.

Juntos por el Cambio compitió bajo el nombre de Frente Amplio Formoseño, cuyo candidato Fernando Carbajal es un ex juez y diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).

La fórmula Carbajal-María Fernanda Insfrán sumó hasta el momento el 17,20%, pasó así del tercer lugar al segundo. En cuarta posición quedó el Partido Obrero, encabezado por Carlos Servin-Rafael Martínez con el 0,26%.

Cómo se votó en Formosa

Insfrán decidió en abril desdoblar las elecciones provinciales de los comicios nacionales, al igual que otras jurisdicciones, no quiso atar su suerte a la de los candidatos nacionales.

En esta oportunidad la provincia eligió el sistema de Ley de Lemas para definir quién ganará: se presentan las listas y la más votada se lleva los votos de todas las que se presentaron bajo este mismo "lema". De esta manera, aunque no se vote a un candidato en particular, si se aportan al lema al cual pertenece.

Durante la jornada, las redes sociales se inundaron con reclamos hacia las 88 boletas del oficialismo que llevaban la cara del actual gobernador. En este sentido, la diputada provincial y candidata a intendenta de Formosa por Juntos por Cambio (JxC), Gabriela Neme, cuestionó la Ley de Lemas, también conocida como doble voto simultáneo.

"En el cuarto oscuro hay 88 boletas azules y naranjas son 3. Entonces es más fácil tapar las boletas que son pocas. No hay equilibrio. Como dijo la Corte en el fallo de San Juan: "Cuando no hay alternancia se quiebra el equilibrio institucional republicano y no es la misma regla de juego para los procesos electorales", aseguró a la prensa Neme este mediodía.

Y afirmó que "la Corte incumplió con los deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué San Juan sí y Formosa no? Por qué San Juan con un fallo contundente donde hablan de los 17 años y Formosa con 35 años no pudieron legislar".

"La Constitución provincial viola la nacional y eso es inconstitucional. Nos viven dejando solos. En un feudo es muy difícil se oposición", lamentó la legisladora.

Mientras que en Formosa capital, encabeza con el 30,74% Jorge Alberto Jofre del Partido Justicialista, seguido por Gustavo Fernández Patri del mismo espacio con el 21,04%, en tercer lugar, quedó Neme por la Confederación Frente Amplio Formoseño con el 15,37%.

El Gobierno felicitó a Gildo Insfrán

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, felicitó al formoseño por la elección.

"Se ha ratificado en las urnas un contundente acompañamiento al proyecto que le devolvió la dignidad al pueblo formoseño", publicó Rossi en redes sociales.

En la misma línea se expresó el ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa: "Felicitaciones Gildo Insfran por el enorme apoyo de tu provincia y tu elección como gobernador".

"Trabajemos juntos por lo que falta", expresó en sus redes sociales el titular del Palacio de Hacienda.

También se sumó a las felicitaciones el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro: "Enorme compañero y gran gobernador. Felicitaciones Gildo Isnfrán por este nuevo reconocimiento del pueblo de Formosa".

Entre los gobernadores del norte que se sumaron al saludo al reelecto gobernador está el mandatario tucumano Juan Manzur.