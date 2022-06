Fernández confirmó que participará de la Cumbre de las Américas

La decisión del presidente argentino la tomó después de construir una posición conjunta con sus pares de la CELAC, entre ellos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien negociaba personalmente con Biden, la inclusión de esos países a la lista de invitados.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada a este portal, "apenas culminó el partido de fútbol de la selección argentina contra Italia, a las 17:45 Biden llamó por teléfono a Alberto Fernández y conversaron por el término de 25 minutos, sobre los temas de la agenda de la cumbre y los anuncios que se van a realizar en la misma", relacionados a medidas económicas para morigerar los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania y el cambio climático.

Estados Unidos negocia con México la inclusión de Cuba a la Cumbre de las Américas

El gobierno de Joe Biden "no definió aún el listado final de países invitados a la Cumbre de las Américas", aclaró este miércoles el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, uno de los funcionarios más cercanos al presidente norteamericano, al ser consultado sobre el reclamo de los gobiernos de Argentina y de México, que amenazan con no asistir si excluyen en la invitación a los jefes de Estado de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre continental organizada por Estados Unidos para el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

"El presidente Biden recibió el pedido de México para incluir a Cuba y ambos están conversando sobre el tema", reconoció González en una conferencia de prensa con periodistas de la región.

Pero González aclaró que las negociaciones por la lista de invitados a la cumbre de las Américas se dan entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, y en más de 36 minutos de conferencia de prensa, en ningún momento mencionó el reclamo del presidente argentino, Alberto Fernández, quien en la última semana había advertido sobre la posibilidad de no asistir a la cumbre.

González no quiso dar más detalles de esas conversaciones, pero aclaró que "Biden recibió el pedido de México para incluir a Cuba". No dijo lo mismo sobre la situación de Venezuela ni de Nicaragua. Otra vez, no se mencionó la posible ausencia del presidente Alberto Fernández a la cumbre.

Sin embargo, la aceptación de los Estados Unidos de negociar con México "el listado final de invitados" a la Cumbre de las Américas, explica en parte la indefinición oficial del presidente Alberto Fernández, quien a pedido de López Obrador se ofreció para asistir a la cumbre y en ese marco, representar a la CELAC y el reclamo por la exclusión de los países que Estados Unidos no invita por considerarlos regímenes autoritarios.

González reconoció que "muchos países van a participar al nivel de embajadas y ministerios" pero sin dar más detalles, dijo que el presidente Biden mantiene conversaciones con el presidente de México que solicitó incluir a Cuba en la cumbre. "Estamos todavía considerando algunos puntos finales. Una vez que la Casa Blanca tome una decisión final sobre la lista final de invitados, podemos proporcionar una respuesta", planteó.

El funcionario de Biden aclaró: "Nuestra relación con México continúa siendo positiva y lo será con los presidentes Biden y AMLO", dijo González sobre la posibilidad de que México revea su anuncio de no asistir a la Cumbre.

El rol de Alberto Fernández y el llamado a "cambiar el mundo"

En la última semana, en varios discursos públicos, Alberto Fernández, envió mensajes críticos a los Estados Unidos, y dijo que su rol en los foros internacionales como presidente de la CELAC, desde la Cumbre de las Américas como el grupo de los Brics, el G7 y el G20 a los que tiene previsto asistir entre el 24 y 27 de junio y noviembre de este año, llevará el mensaje de "frenar la guerra" y exhibir la crisis alimentaria que genera "el norte" con la guerra. La tensión con Estados Unidos, continúa.

"Deberíamos unir voces para decirle al norte que pare", había dicho Alberto en una reciente cumbre de la Celac. "¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, y sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esa realidad”, planteó.