Fernández: "Argentina tiene que estar preparar para afrontar lo que viene"

En ese sentido, remarcó que estos nuevos cuidados se producirán en un momento en el que “la economía empieza a moverse” y pidió “hacer mucho” para sacar de la pobreza al 44% de argentinos que se encuentran en esa condición. “En parte quedaron allí por quienes nos precedieron en la gestión y en parte por la pandemia”, indicó.

“Esos argentinos tienen que saber que hay un Gobierno Nacional que no los va a dejar solos, y no va a parar hasta que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad y no un olvidado en ese pozo”, continuó.

El presidente Alberto Fernández visitó la ciudad entrerriana de Concordia, donde encabezó el acto de apertura de ofertas en la licitación para la construcción y readecuación del aeropuerto local. Junto al mandatario estuvieron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros.

Tras las críticas de Cristina Kirchner a sus ministros, Fernández volvió a destacar algunas de las medidas de su gestión, entre estas el Ingreso Familiar de Emergecia (IFE); la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP) y la Tarjeta Alimentar. “Minimizamos el daño que pudimos haber sufrido, pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado por el olvido del Estado”.

Cierre de fronteras “selectivo”

La pandemia de coronavirus vuelve a ubicarse al tope de las preocupaciones del gobierno de Alberto Fernández. La nueva cepa detectada en Europa y el aumento de casos en Brasil forjaron largas conversaciones entre el Presidente, su ministro de Salud Ginés González García, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.

Es que ante el recrudecimiento de la situación sanitaria en la región y el mundo, el Gobierno analiza implementar un cierre de fronteras “selectivo” en base a la actualidad de cada país, tal como ocurrió con Gran Bretaña. Las fuentes consultadas no descartan la clausura completa de las puertas de entrada al país, aunque entienden que esta posibilidad es menor. “Podría ser algo quirúrgico en un principio, nación por nación”, explican.

El foco de atención por estas horas se centra en Brasil, donde en los últimos días se registró un fuerte aumento de los infectados. Ese país ya registra más de siete millones de infectados y casi 187.000 muertos. “Los argentinos que pasas sus vacaciones allí son una gran preocupación”, reconoce una funcionaria que integra la cartera de Wado de Pedro.

Respecto a Europa, el Gobierno sigue con atención la evolución del COVID-19 en Italia y Holanda, dos países en los que la situación sanitaria no da tregua. La cancelación de vuelos con esas naciones es una posibilidad que crece con fuerza.

Actualmente las dos grandes entradas al país son el aeropuerto internacional de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires, que recibe a los turistas extranjeros de los países limítrofes. Además hay cinco pasos terrestres abiertos para vehículos y ómnibus.

Estos son Paso de los Libres/Uruguayana (República Federativa de Brasil); Gualeguaychu/Fray Bentos (República Oriental del Uruguay); Salvador Mazza/ Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia); Cristo Redentor (República de Chile) y Paso San Sebastián (República de Chile). Estos también se cerrarían y se aumentará el nivel de efectivos en toda la zona para evitar filtraciones por espacios no permitidos.

El análisis del cierre de fronteras se produce en paralelo a las negociaciones que el Gobierno entabla con diferentes laboratorios para traer la vacuna contra el COVID-19 a la Argentina. El jueves 24 de diciembre arribaría al país el vuelo con 300 mil dosis del antídoto ruso. Sin embargo la nueva cepa registrada en Europa abre un interrogante respecto a si la actual fórmula resulta eficaz contra esta nueva etapa del virus.