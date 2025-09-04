Con 39 presentes, la oposición logró poner en marcha en el Senado de la Nación la sesión convocada para este jueves, para rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. Además, buscan darle media sanción y girar a Diputados un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Será el último test del Gobierno en la previa a las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Discapacidad
La ley de discapacidad que debate el Senado aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles.