"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Senado

El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

La ley de discapacidad que debate el Senado aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles.

Con 39 presentes, la oposición logró poner en marcha en el Senado de la Nación la sesión convocada para este jueves, para rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. Además, buscan darle media sanción y girar a Diputados un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Será el último test del Gobierno en la previa a las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El inicio de la jornada quedó atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica al corazón del gobierno de Javier Milei, por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del mandatario, Karina Milei. La titular del Senado, Victoria Villarruel no encabeza el debate: se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo mientras el Presidente se encuentra de gira por los Estados Unidos.

Embed - SESIÓN 04-09-25

Luego de que el 20 de agosto la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado se apresta a hacer lo mismo este jueves. De reunir los dos tercios, la ley impulsada por la oposición en febrero de este año quedará vigente.

Te puede interesar...

Al menos hasta la puesta en marcha del debate, se daba por descontado que la oposición reuniría los votos necesarios para anotarse ese triunfo, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando se aprobó el proyecto en la Cámara alta, este sumó el acompañamiento de 56 senadores (muy por encima de los dos tercios que se requieren). De ser así, será un hecho histórico. La última vez que el Poder Legislativo echó por tierra un veto presidencial fue en el año 2003.

La sesión, que preside el puntano Bartolomé Abdala, se celebra en la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la que La Libertad Avanza medirá fuerzas con Unión por la Patria, principal impulsor de la ley vetada por el jefe de Estado.

En la tarde del miércoles, Milei, que se involucró de lleno en la campaña, arremetió contra el peronismo. "Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", aseveró el mandatario. Así, le daba un respaldo a su hermana, que quedó salpicada por los audios de la Andis.

Temas

Te puede interesar