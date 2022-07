El dólar oficial sigue sin poder achicar la brecha con el informal

El BCRA compró ayer U$S 536 millones y la autoridad monetaria acumula un saldo positivo de más de u$s 1500 millones en lo que va de la semana. Además, cerró el mes con compras netas por alrededor de u$s 950 millones, de acuerdo con estaciones privadas.

El dólar blue opera a $ 236 para la compra y $ 239 para la venta. Así, acumula un avance de $ 33 en lo que va del mes. A la vez, marca una brecha de más de 91% respecto al oficial mayorista y 83% en relación al minorista.