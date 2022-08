El dólar blue trepó $5 y se negoció a $295

Los analistas del mercado prevén que en el corto plazo, en caso de no mediar algún shock o señal negativa por parte del Gobierno, estas cotizaciones deberían mantenerse no muy lejos de los niveles en los que han estado operando durante las últimas jornadas.

Con este repunte de $ 5 en el mercado informal, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse este martes a $ 291 para la compra y $ 295 para la venta. A la vez, amplía la brecha a más de 115% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 105% en relación al promedio del minorista.

Asimismo, las cotizaciones financieras del dólar operan en alza este martes. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" registran avances de 1,4% y 0,8% para ubicarse por encima de los $ 291 y $ 300, respectivamente.

DÓLAR OFICIAL

Por el lado oficial, el tipo de cambio minorista avanzó a $ 143,75 en las pantallas de Banco Nación y a $ 144,02 en el promedio de entidades financieras del país. El mayorista, en tanto, repuntó 31 centavos y finalizó la rueda en $ 136,95, con lo cual volvió a acelerar ritmo de devaluación diaria.

Por otra parte, la autoridad monetaria obtuvo un leve saldo a favor de casi u$s 5 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una rueda en la que la demanda para la importación de energía significó unos u$s 70 millones. Así, el saldo negativo del mes se mantiene alrededor de los u$s 560 millones.