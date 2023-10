El dólar blue superó los $1000: a cuánto cerró este martes

Así, la brecha con el dólar oficial llegó al 188,5%, luego de quedar a un paso del 200%, superando los niveles alcanzados en julio de 2022, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

¿Por qué sube el dólar blue?

La inédita disparada del dólar blue está vinculada principalmente a la incertidumbre económica y política. En las últimas horas, declaraciones del candidato liberal Javier Milei alentando a los ahorristas a huir de los depósitos en plazo fijo generaron temor en la plaza. Sus dichos le valieron críticas tanto de Sergio Massa como de representantes del sector financiero.

Desde el Gobierno y el BCRA sostienen que el sistema financiero es sólido, y que la reacción está sobredimensionada. De hecho, la asociación ADEBA que nuclea a los bancos pidió "responsabilidad democrática" y habló de "declaraciones infundadas" que generen "incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

Los bancos no mencionaron el nombre de Milei, pero la alusión fue más que clara. "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación", dijeron tajantes las entidades financieras.

Cuánto sube el dólar blue en el año

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $679 después de cerrar el 2022 en $346.

Cabe remarcar que en enero el dólar informal avanzó $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). En marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%), en abril, subió $74 (+18,73%) y durante mayo trepó $21 (+4,5%). A su vez, en junio aumentó $4 (+0,8%), al tiempo que en julio escaló $53 (+11,3%).

En agosto, el dólar blue pegó un salto de $185 ó 33,6% -el alza mensual más importante desde abril de 2020 (+41,3%)- tras la devaluación del 20% del peso post PASO.

En el acumulado mensual de septiembre, el dólar informal registró un alza de $65 u 8,8%, por debajo de la inflación estimada para el mes, que se ubicaría nuevamente por encima del 10%. Al mismo tiempo, perdió frente al rendimiento que ofrece el plazo fijo en pesos a 30 días (9,7%), luego de superarlo con creces el mes pasado.

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.