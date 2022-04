El dólar blue se desplomó y cayó por debajo de los $200

En cambio, las cotizaciones financieras muestran subas moderadas este viernes. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el título GD30 registran incrementos de hasta 0,7% para ubicarse cerca de los $ 206 y $ 207, respectivamente.

Los operadores del mercado señalan que en los últimos días se están observando ingresos de divisas a través del CCL, lo que estaría generando la caída de esa cotización. A su vez, estas bajas del precio contribuyen en los descensos que está registrando el dólar blue.

DÓLAR OFICIAL

El dólar oficial minorista avanzó a $ 120,25 en las pantallas de Banco Nación y a $ 120,34 en el promedio de las entidades financieras del país, mientras el mayorista terminó la última rueda del mes en $ 115,31, marcando un incremento de 13 centavos respecto al cierre anterior.

Con esta última variación, el tipo de cambio oficial acumuló en abril un incremento de 3,87%, lo que representó una aceleración respecto al 3,31% que registró durante el mes anterior. En el primer cuatrimestre del año, la devaluación oficial convalidad por el Banco Central (BCRA) fue de 12,26%.

Por otro lado, la autoridad monetaria obtuvo este viernes un saldo a favor de unos u$s 10 millones tras sus intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, cerró el mes con compras netas de alrededor de u$s 160 millones y en lo que va del año acumulado un saldo a favor de unos u$s 110 millones.