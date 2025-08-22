Desde marzo de 2024, la Justicia de San Juan recibió 21 llamados con amenazas de bomba, de los cuales casi una cuarta parte (23,8%) fueron realizados por menores de edad, según informó Daniela Pringles, fiscal coordinadora de Genérica. El resto, un 76,2 %, correspondió a adultos.
Amenazas de bomba: 1 de cada 4 llamados fue realizado por menores de edad
Desde marzo de 2024 se registraron 21 llamados intimidatorios. El 23,8 % correspondió a adolescentes y el resto a adultos. La Justicia endurece sanciones por este tipo de delitos.