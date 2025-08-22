Amenazas de bomba: 1 de cada 4 llamados fue realizado por menores de edad

amenaza bomba hospital rawson

Las sanciones impuestas incluyeron reparaciones simbólicas y económicas, con montos de hasta 4 millones de pesos como el caso de la bioquímica, además de multas para los adolescentes involucrados. “El que acepta la probation sabe dónde está metido”, remarcó Pringles.

La fiscal subrayó que cada amenaza moviliza entre 50 y 100 personas, entre policías, bomberos, personal tecnológico y operadores del Cisem. “No es lo mismo evacuar una casa que una escuela o un estadio”, advirtió.

Si bien muchos de los llamados de menores se realizaron como “joditas”, Pringles remarcó que se trata de una conducta grave que afecta a la seguridad pública y que “baja y sube en seguidilla”.

amenaza de bomba 3.jpg

Además, recordó que el artículo 212 del Código Penal agrava las penas cuando se utilizan explosivos o sustancias químicas, o si como consecuencia de la amenaza se generan lesiones o muertes.

“La víctima es la sociedad toda, pero el interés afectado es el del Estado”, concluyó.