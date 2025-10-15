El doble femicida de Córdoba habló por primera vez: "Todo fue por justicia"

El uruguayo tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años. Fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú.

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.

Los investigadores sostienen que el presunto tenía pensando escapar hacia Uruguay, donde vivía antes con Giardina y con su hijo Pedro. De la localidad de Buceo, en Montevideo, es de donde supuestamente escapó años atrás la joven de 24 años con el nene, con destino a Córdoba.