En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en Mendoza, la Brigada de Investigaciones Oeste, en trabajo conjunto con la Policía de Mendoza, logró el secuestro de un vehículo Ford Focus implicado en el hecho delictivo.
Encontraron en San Juan un auto implicado en un robo millonario en Mendoza
El robo tuvo lugar en el mes de mayo en Chacras de Coria, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una vivienda, sorprendiendo a un joven y sustrayéndole dinero en efectivo y varios objetos de valor.