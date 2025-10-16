"
Encontraron en San Juan un auto implicado en un robo millonario en Mendoza

El robo tuvo lugar en el mes de mayo en Chacras de Coria, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una vivienda, sorprendiendo a un joven y sustrayéndole dinero en efectivo y varios objetos de valor.

En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en Mendoza, la Brigada de Investigaciones Oeste, en trabajo conjunto con la Policía de Mendoza, logró el secuestro de un vehículo Ford Focus implicado en el hecho delictivo.

El robo tuvo lugar en el mes de mayo en Chacras de Coria, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una vivienda, sorprendiendo a un joven y sustrayéndole dinero en efectivo y varios objetos de valor. A partir de los datos recabados en la investigación, se logró establecer el paradero del vehículo utilizado en el delito, que fue localizado en San Juan.

El operativo de interceptación se llevó a cabo en la intersección de calles Meglioli y Comandante Cabot, en Rivadavia, donde el Ford Focus fue detenido y secuestrado. El automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de robo agravado y, al momento del procedimiento, era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho investigado.

El vehículo fue trasladado a Central de Policía, donde quedó a disposición de la Justicia para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de lograr la identificación y detención de los responsables del robo.

