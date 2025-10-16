Encontraron en San Juan un auto implicado en un robo millonario en Mendoza

El robo tuvo lugar en el mes de mayo en Chacras de Coria, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una vivienda, sorprendiendo a un joven y sustrayéndole dinero en efectivo y varios objetos de valor. A partir de los datos recabados en la investigación, se logró establecer el paradero del vehículo utilizado en el delito, que fue localizado en San Juan.

El operativo de interceptación se llevó a cabo en la intersección de calles Meglioli y Comandante Cabot, en Rivadavia, donde el Ford Focus fue detenido y secuestrado. El automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de robo agravado y, al momento del procedimiento, era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho investigado.