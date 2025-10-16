El costo de la construcción superó el 3% en septiembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1978898930453651883&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

El costo de la construcción subió 3,2% en septiembre de 2025 respecto de agosto y 28,7% interanual: el de los materiales, 2,9% mensual; de gastos generales, 3%; y el de mano de obra, 3,7% https://t.co/yF7LAYrQXj pic.twitter.com/EiF1OVb720 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2025

El incremento del 3,7% en la mano de obra está impulsada por el aumento de 4,2% de los aumentos salariales para los trabajadores en relación de dependencia y un 1,2% para los subcontratados. Esta categoría incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 29 de septiembre de 2025.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en la categoría de “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución. Este también incluye los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el ENERGAS.