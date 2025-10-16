El índice del costo de la construcción (ICC) se aceleró al 3,2% en septiembre como resultado del alza de 2,9% en “Materiales”, 3,7% en “Mano de obra” y 3% en “Gastos generales”, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del aumento más sustancial de 2025, solo superado por el salto de 8,5% durante diciembre 2024.
El costo de la construcción superó el 3% en septiembre
