Durísima respuesta de Emanuel Ortega a Nicolás Márquez

emanuel-ortega-nicolas-marquez

Ante estos polémicos dichos, Ortega fue contundente y publicó una durísima respuesta a través de las historias de su perfil en la red social Instagram: “Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, comienza para agregar luego una fulminante acusación: “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia”.

“Al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, sostuvo el cantante.

“Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag... a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”, continuó.

Al cierre de su mensaje, Ortega escribió: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.