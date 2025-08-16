"
San Juan 8 > Espectáculos > China Suárez

El mensaje de la China Suárez a Icardi tras su regreso al fútbol

Tras nueve meses de parate obligado por una lesión que lo dejó afuera del campo de juego, este viernes 15 de agosto Mauro Icardi regresó a la cancha de fútbol, nada menos que como el capitán del Galatasaray y marcando un gol a los seis minutos del partido. Como era de suponer, al finalizar el encuentro habló públicamente del apoyo de su novia, la China Suárez, todo este tiempo.

Es así que la actriz, además de celebrar desde la casa que comparten el golazo que selló la vuelta al fútbol de su pareja, y asegurar desde sus Instagram Stories: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, lo esperó con cámara en mano para inmortalizar la felicidad de Mauro en su regreso a la intimidad del hogar.

Todavía con la euforia del partido, se lo puede ver al rosarino realmente feliz en este momento en el que parece rearmar su vida, si bien aún está pendiente resolver su vínculo con sus hijas Francesca e Isabella, quienes permanecen a cargo de su ex, Wanda Nara, y se muestra reticente al contacto de las nenas con su papá.

Pero claro que eso no fue todo. Porque al cabo de unas horas fue Mauro Icardi quien le dedicó a la ex Casi Ángeles una verdadera declaración de amor, donde hasta se animó a confirmar que el romance entre ellos comenzó mucho antes de noviembre del año pasado, que fue cuando oficializaron su noviazgo.

