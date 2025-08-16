El mensaje de la China Suárez a Icardi tras su regreso al fútbol

Es así que la actriz, además de celebrar desde la casa que comparten el golazo que selló la vuelta al fútbol de su pareja, y asegurar desde sus Instagram Stories: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, lo esperó con cámara en mano para inmortalizar la felicidad de Mauro en su regreso a la intimidad del hogar.

Todavía con la euforia del partido, se lo puede ver al rosarino realmente feliz en este momento en el que parece rearmar su vida, si bien aún está pendiente resolver su vínculo con sus hijas Francesca e Isabella, quienes permanecen a cargo de su ex, Wanda Nara, y se muestra reticente al contacto de las nenas con su papá.