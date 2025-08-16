Tras nueve meses de parate obligado por una lesión que lo dejó afuera del campo de juego, este viernes 15 de agosto Mauro Icardi regresó a la cancha de fútbol, nada menos que como el capitán del Galatasaray y marcando un gol a los seis minutos del partido. Como era de suponer, al finalizar el encuentro habló públicamente del apoyo de su novia, la China Suárez, todo este tiempo.
El mensaje de la China Suárez a Icardi tras su regreso al fútbol
Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, lo esperó con cámara en mano para inmortalizar la felicidad de Mauro en su regreso a la intimidad del hogar.