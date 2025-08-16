El ministro de Salud sobre las muertes por fentanilo: "Es un atentado a la gente"

"No se puede creer que un laboratorio permita tener un lugar que seguramente era muy sucio, si no cómo se generan esas bacterias ahí", reprochó al laboratorio HBL Pharma y lanzó: "Esta gente no tiene perdón de nadie, tiene que terminar presa. Llegaron hasta acá porque tienen una cobertura política y no precisamente de este gobierno".

"No se llega de tener una verdulería en el conurbano a tener una expansión de tantos negocios. A estar denunciado por el ARCA, por el Ministerio de Desarrollo por el Ministerio de Salud, por el Anmat. Algo raro hay acá atrás y lo tiene que investigar la Justicia", apuntó.

"La gente puede ir tranquilamente a cualquier institución de salud a internarse, porque el fentanilo que estaba contaminado el juez ya lo sacó del mercado. Eso tiene que quedar claro, porque es así", manifestó el ministro para llevar tranquilidad a la población.

Consultado por Adrián García Furfaro, Lugones se refirió al empresario como el "exconvicto" y el "delincuente". "Cuando asumí en octubre una de las tantas cosas que me propuse es auditar a todos los laboratorios", confió Lugones y explicó: "El laboratorio de esta gente, Ramallo, fue auditado a fin de noviembre porque hubo una denuncia sobre ellos sobre un producto mal elaborado".

"Es cierto que yo pedí que se investiguen a todos los laboratorios", remarcó y rechazó ser propietario de algún laboratorio, tal como lo acusó García Furfaro. "A Furfaro no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, para mí es un personaje nuevo", manifestó y se refirió a un grupo que integraría el empresario que, según el ministro, hacen "negocios espurios, negocios raros".

"Es público que en la época de Alberto Fernández fue elegido su laboratorio para traer la vacuna Sputnik. Pero tienen conexión con el peronismo y sobre todo con el kirchnerismo", lanzó.

Sobre la contaminación del fentanilo, consideró que hubo "una mala praxis" en su elaboración y se defendió del cierre del laboratorio de García Furfaro: "Este se cerró porque se encontraron defectos y ya venía con acumulación de denuncias, este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio".

"El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el 12 febrero, les pasa las irregularidades a la directora del ANMAT, Agustina Bisio. Ella en dos horas, lo cierra", confió Lugones sobre el laboratorio Ramallo asociado a HBL Pharma y relató que pidió que se hiciera un sumario sobre el INAME. "Tengo mis sospechas de que algo raro pudo haber pasado. El sumario que una vez que tengamos el resultado y veamos si hay irregularidades, las personas que hicieron esas irregularidades se tendrán que ir y deberán sufrir las consecuencias de hacer algo que estaba mal. No vine a hacer lo mismo que hicieron los demás, vine a cambiar y el que las hace las paga", aseguró el funcionario.

"Yo creo que hubo negligencia", consideró Lugones y señaló que el sumario debe servir para saber si se trató de algún tipo de negligencia o de un acto de corrupción. "Tengo que saber cuál es el final del camino, para poder tomar la decisión, no la quiero tomar sin tener la información", compartió. Además, confió que un procedimiento de ese tipo demora de hasta 6 meses pero señaló: "Estoy exigiendo que sea lo antes posible".

"Nosotros estamos de acuerdo a lo que dicen los familiares: queremos que se resuelva lo antes posible. El ministerio es querellante. el ANMAT hizo la denuncia penal. El Juzgado de La Plata le pidió al Malbrán que sea perito de parte, otro organismo del ministerio", remarcó Lugones.

"La motosierra no fue por el personal sino que por funciones. Le estamos sacando funciones", defendió el funcionario la política de gobierno para quitarle competencia al Anmat en la regulación de algunos productos.