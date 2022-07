Dólar: el blue bajó y volvió a los $300

No obstante, no todo es “efecto Massa”, ante la expectativa de un posible cambio en la política económica. Hoy los activos locales también son ayudados por el buen clima a nivel internacional y la suba en las tasas de interés que ayer confirmó el Banco Central (BCRA), medida que se esperaba desde que junio registró una inflación del 5,3%.

“El mercado respondió en forma positiva ante la llegada de Massa al nuevo superministerio de Economía. Cabe la pregunta de por qué el Presidente de la Cámara de Diputados despertó algo de optimismo, una persona que incluso no está formada en economía. La clave está en entender que la crisis actual tiene dos dimensiones, una política y una de fundamentos macro. Estas dos facetas se retroalimentan, pero en este momento primaba más la incertidumbre política que el deterioro macro”, señaló Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG.

Según el economista, Martín Guzmán no pudo encauzar el ajuste fiscal que exigía el Fondo Monetario Internacional (FMI), necesario “para ir saneando” los fundamentos macro. En cambio, Silvina Batakis no despertó confianza por la “desprolijidad en su llegada” y la falta de apoyo político. “Massa aparece como una opción de suficiente espalda política como para soportar presiones del presidente, su gabinete y la vicepresidente”, completó.

En ese escenario, en la calle porteña de Florida los arbolitos ofrecen el dólar blue a $300, un retroceso de $14 frente al cierre previo (-4,6%). Si se observa el recorrido que realizó a lo largo de toda la semana, la cotización paralela del billete acumula una caída de $36 (-12%), sobre todo por las fuertes bajas del lunes ($16), ayer ($12) y hoy. Aún así, termina julio con un ascenso de $63 (+26,3%).

El tipo de cambio MEP, que permite a los argentinos dolarizarse mediante la compra-venta de bonos y sin cepo cambiario, aparece este viernes en pantalla a $291,85. Es un descenso diario de más de $9 (-3%) y de casi $23,50 en la semana (-8%). Pero al analizar el recorrido del mes, el salto fue de $43,85 (+17,6%).

Lo mismo sucede con el dólar contado con liquidación (CCL), ya que se desinfla casi $25, hasta los $297,17 (-7,7%). Esta herramienta, que permite girar los dólares a una cuenta bancaria fuera de la Argentina de forma legal, se encuentra $29 por debajo frente al cierre del viernes pasado. No obstante, en julio escaló $45 (+17,7%).

“El mercado está respaldando la designación de Massa e implícitamente también las próximas medidas que va a tomar, aún sin conocerlas. Representa un giro en las expectativas que se venían visualizando con la anterior ministra. Las perspectivas estaban muy deprimidas, dada la falta de manejo y respaldo político que tenía Batakis; así como por la falta de subas de interés del BCRA”, remarcó el economista Jorge Neyro.

Para el especialista, esos factores se dieron vuelta ayer. No solo se “reforzó la ejecutividad del área económica”, sino que también el Banco Central revirtió la quietud de las últimas dos semanas y “se puso a tono” con los niveles de inflación que viene esperando el mercado. Ahora, el foco está puesto en el equipo económico que conformará Massa y cómo maneja la cuestión cambiaria. “El Central no deja de perder reservas todas las semanas. Las medidas deberían estar orientadas a solucionar eso, porque sino los beneficios a corto plazo que estamos viendo no se van a poder sostener”, añadió.

Otro de los grandes desafíos que tendrá el nuevo ministro de Economía, es achicar la brecha cambiaria. Hoy, el dólar oficial mayorista se ofrece a $131,22, una diferencia del 130% entre ambas cotizaciones. Son niveles históricamente altos.