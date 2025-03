Detuvieron al custodio de Maradona por falso testimonio

La segunda contradicción mencionada por la acusación tiene que ver con el rol de la psiquiatra en el momento de la reanimación. Este martes, Coria dijo que Agustina Cosachov se alternó con la enfermera para hacerle rcp a Diego cuando se descompensó.

Sin embargo, su intervención en las maniobras no había sido mencionada por Coria en ninguna de las dos veces que declaró antes: ni el mismo 25 de noviembre de 2020, cuando dio testimonio por primera vez tras la muerte; ni en abril de 2021, cuando se presentó ante las autoridades para dar su testimonial al comienzo de la causa.

“Ahora sí recuerdo que Cosachov le hizo RCP. En ese momento no me habré acordado”, se justificó este martes ante el tribunal de San Isidro. Y ratificó: “Recuerdo que sí le hizo, recuerdo que se turnó la enfermera con Coschov”.

Ante la pregunta de los fiscales de por qué no se refirió a su accionar en ese momento, Coria contestó: “No lo dije la primera vez porque no me lo habrán preguntado o lo habré obviado en ese momento”.

Cuando el fiscal Patricio Ferrari le preguntó al testigo si tenía contacto con Luque durante la internación de Maradona, el custodio de Diego respondió contundente: “No recuerdo haber tenido contacto con Luque”.

Sin embargo, luego le exhibieron chats en los que el neurocirujano lo llamaba “amigo” y el testigo confirmó que eran conversaciones con él. “No me los acordaba”, dijo.

Lo mismo sostuvo cuando expusieron una charla de WhatsApp en la que el médico de cabecera de Maradona lo invitaba a comer un asado un mes después de la muerte de Maradona. “Pero nunca lo vi después”, se justificó.

La decisión de la detención fue tomada por una mayoría -con los votos de las juezas Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach- mientras que la apertura de la investigación por falso testimonio fue determinado por unanimidad, también con el voto del juez Maximiliano Savarino.