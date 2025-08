Cuál es el auto que volvió a ser el 0km más vendido en Argentina

El retorno del Cronos al primer puesto se da en un contexto de aumentos generalizados: el Grupo Stellantis aplicó una suba del 12% en todos los vehículos que comercializa en el país, lo que impactó de lleno en el sedán fabricado en Córdoba.

En el caso del Cronos, el incremento rondó aproximadamente los $3.442.000 en todas las versiones disponibles. La gama actual se compone de cuatro configuraciones, con opciones de caja manual o automática, que lo mantienen como una de los vehículos más elegidos por los argentinos.

Fiat Cronos, todas las versiones que se venden en Argentina

El Fiat Cronos actualmente es el auto más popular del país: en abril recibió un rediseño que estuvo centrado en la carrocería, pero que no trajo cambios en su mecánica. La versión más económica es Cronos Like 1.3 GSE y luego aparece Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (manual o CVT), que incorporó una nueva central multimedia de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En el ítem seguridad, en ambos casos viene con doble airbag frontal.

La versión tope de gama, Cronos Precision 1.3 GSE CTV, además además de los airbags frontales incoropora dos laterales laterales con protección de cabeza y tórax, suma un nuevo tapizado, llantas esmaltadas de 16 pulgadas y una central multimedia renovada con conectividad inalámbrica. Todas las versiones incluyen tecnología de ingreso sin llave (Keyless). La versión de entrada a gama se ofrece solo con caja manual, mientras que las superiores pueden optarse con transmisión automática CVT.

Equipamiento de serie del Fiat Cronos (versión base y común a toda la gama):

Motor 1.3 Firefly de 99 CV y 127 Nm de torque

Caja manual de 5 velocidades (en la base)

Frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD)

Control de estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TC)

Asistencia al arranque en pendiente (Hill Holder)

Doble airbag frontal

Cierre centralizado de puertas

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros

Espejos laterales con comando eléctrico

Llave con comando a distancia

Sistema de audio con conexión Bluetooth y puerto USB

Tecnología de ingreso sin llave (Keyless entry – sin botón de arranque)

Fiat Cronos: cuál es su valor actualizado en agosto 2025

Los precios del Fiat Cronos en agosto 2025, luego de la suba del 12%, aplicada por el Grupo Stellantis, son los siguientes: