Cerruti: "El FMI pide ajustes que el Gobierno no está dispuesto a llevar adelante"

Destacó que “la postura de Argentina tiene el apoyo de muchos países del mundo”, además de la de “un conjunto de gobernadores, diputados, senadores, funcionarios y fuerzas de la sociedad sindicales, económicas y políticas que están acompañando la mejor resolución para este acuerdo”. Y valoró, en particular, la postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: “Habla de sensatez política hacerse cargo de que fue el gobierno anterior quien contrajo esta deuda que hoy nosotros intentamos solucionar, y que por lo menos hay que prestarse a una conversación”.

En ese sentido, en el inicio de la conferencia de prensa semanal que brinda desde la Casa Rosada, la funcionaria agradeció también la participación de los gobernadores de todo el país o sus representantes, excepto de la Ciudad de Buenos Aires, en la reunión explicativa que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, ya que “es un debate que compromete a toda la sociedad argentina”.

“Fue una reunión absolutamente trascendente, importante, agradecemos mucho a los gobernadores de la oposición que decidieron concurrir y acompañar porque entienden la gravedad de la situación, el momento especial que está viviendo la Argentina, que tiene que resolver el endeudamiento que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y que compromete al Estado nacional, a los Estados provinciales y a varias generaciones de argentinos”, expresó Cerruti.

Afirmó que próximamente se van a realizar más encuentros con los gobernadores de la oposición, con senadores, diputados, empresarios y sindicalistas, “porque entendemos que es un debate que implica a toda la sociedad argentina”, y aclaró que luego se va a debatir en el Congreso de la Nación el acuerdo al que se llegue con el FMI, así como el Plan Plurianual.

“No nos llama la atención que no viniera Rodríguez Larreta porque evidentemente privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos y argentinas”, añadió Cerruti, y criticó a “aquellos del PRO que siguen sin querer hacerse cargo de esta deuda que el expresidente Mauricio Macri contrajo en cinco minutos casi personalmente, sin consultar con el Parlamento, con empresarios, con sindicatos ni gobernadores, y hoy no quieren prestarse a ningún tipo de diálogo”.

Al ser consultada por los cortes de luz registrados en los últimos días y el pedido de aumento de tarifas de ex funcionarios, afirmó que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “fue puesto al servicio de las empresas durante el gobierno anterior, que les dio aumento de tarifas, a su vez no controló y las empresas no hicieron inversión, con lo cual seguir pidiendo aumento no es la solución: la solución es que inviertan y que cumplan con lo que se comprometieron a hacer”.

“Tenemos un problema serio de energía, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el proveedor es EDESUR, que recibió muchísimos beneficios por parte del gobierno anterior”, apuntó la funcionaria y recordó que “Juntos por el Cambio aumentó las tarifas 3.200% y no estamos viendo las inversiones que EDESUR tendría que haber hecho”.

En cambio, aclaró que “el ENRE ahora está controlando y está cobrando multas que vienen de años atrás porque no se habían aplicado”.

Con respecto a las protestas a causa de la exploración hidrocarburífera en la Costa Atlántico, Cerruti indicó que “la crisis climática y el ambientalismo es una cuestión que ocupa y preocupa al Gobierno nacional y que entiende, en diálogo con los diferentes actores de la sociedad, que es un proceso”.

“Nosotros tenemos que llegar a cambios de producción y de consumo que van a llevar 20 o 30 años, y ahora estamos atravesando un momento de transición”, profundizó la funcionaria.

“No estamos de acuerdo con las posturas que hablan de un extractivismo a cualquier costo, y tampoco con prohibir algunas actividades sin pensar qué sucede en la transición”, aclaró, y remarcó que, mientras tanto, “tenemos que llevar adelante estas actividades de la manera más sustentable, consensuada y controlada posible”.