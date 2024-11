"Cédula azul" digital: cómo funciona la app que permite designar conductores

Ya no existe la cédula azul desde el 13 de mayo, con lo cual el modo de autorizar a un tercero a conducir un automóvil o motocicleta del que no es titular, es habilitar la cédula de identificación del automotor, la famosa cédula verde, para que aparezca en el perfil de Mi Argentina de la persona autorizada. Con ese documento digital, no sólo se puede circular por todo el territorio nacional, sino también salir provisoriamente del país con ese vehículo.

El modo de asignar esa autorización requiere tener tres datos esenciales de la persona que será autorizada: nombre, apellido y CUIL / CUIT. Con esa información, el titular del vehículo debe entrar en su propio perfil de Mi Argentina, si no está logueado, hacerlo, y una vez en el menú principal, entrar al submenú de “vehículos”.