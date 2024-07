Caso Loan: la hija de Laudelina reveló quién sobornó a su madre

En la entrevista, la hija de Laudelina Peña se refirió a la situación de la zapatilla y aseguró que fue una estrategia del abogado. "Él quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no plantó la zapatilla. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia".

"Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia", concluyó.

Minutos más tarde, en una conferencia de prensa desde 9 de Julio, la joven volvió a sostener sus dichos y aseguró "Estar segura de lo que estoy diciendo". "Yo no he visto ningún accidente. Nos dijeron que nos iban a dar seguridad dándonos una casa porque nosotros ya no podríamos vivir más ahí y bueno, era una casa y una moto", agregó.