Caputo ratificó que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026

Y continuó: “La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación. Eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes: no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde y la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales, más tarde o más temprano”.

El funcionario nacional vinculó el repunte de la inflación a un “ataque político” y señaló que, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se instaló una “psicosis” sobre una eventual derrota del presidente en los comicios nacionales. Bajo su perspectiva, esa percepción impulsó una fuerte dolarización de portafolios, lo que impactó en el riesgo país, el crecimiento económico y el propio índice de precios. El funcionario sostuvo que estos hechos provocaron un retroceso en el proceso de desinflación que el Gobierno consideraba encaminado.

No obstante, Caputo volvió a ratificar que la dinámica inflacionaria podría perforar el 1% en agosto, aunque dejó la puerta abierta para que el indicador caiga por debajo de ese porcentaje en el último cuatrimestre del año. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, remarcó.

A propósito de la actividad económica, el titular del Palacio de Hacienda negó que haya un escenario de estanflación y subrayó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec “está en nivel récord”. “Eso quiere decir que la situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal. No solo es importante la trayectoria, sino la pendiente. Necesitamos que el país recupere lo más rápido posible porque hay mucha gente que la está pasando mal y somos conscientes de eso”, apuntó.

En cuanto al Argentina Week, el ministro de Economía afirmó que más de 400 inversores y empresarios del exterior “pudieron ver cómo Argentina, con este cambio de políticas, ha logrado captar la atención del mundo y es una atracción mundial”. Además, destacó que los doce gobernadores que viajaron a Estados Unidos “agradecieron el rumbo que había adoptado el presidente Milei y dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás y este era el rumbo”. “Pueden tener matices, son gobernadores de la oposición. Pero no va a haber ninguno que vaya a ir para el otro lado”, sumó.

“El clima de inversión que vimos esta semana fue fenomenal. Se va a traducir en inversiones. El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado. Entonces, Argentina tiene todo para ser una potencia”, opinó.

Al referirse al nivel de morosidad de las familias, que alcanzó el 9,3% en diciembre de 2025 y se encuentra en el punto más alto en más de 15 años, Luis Caputo indicó que hay que “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. “Esto es un coletazo del ataque del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tiene y tuvo dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, consignó.

Respecto a la controversia con Manuel Adorni, que viajó al Argentina Week acompañado de su esposa, Bettina Angeletti, consideró que es “irrelevante” ya que “no le costó ni un centavo a los argentinos”. “Como ministro de Economía, me hubiera preocupado si le hubiera costado plata. No le costó un centavo. Conozco a Manuel desde hace dos años. Es una persona extraordinaria, honesta, íntegra, súper trabajador y excelente profesional”, planteó.

En tono político, Caputo expresó que lo que “más juega en contra de Argentina” es el kirchnerismo y proyectó que “va a ser un partido político absolutamente minoritario e intrascendente en poco tiempo, como la izquierda”.