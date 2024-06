Tras la advertencia del vecino, uno de los delincuentes, visiblemente nervioso, confesó: “Yo no me sé el Himno”. No obstante, los dos terminaron cantando la canción patria, uno poniéndose una mano en el corazón y el otro con las palmas de sus manos hacia el cielo.

En el video que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, la secuencia se resolvió con una última amenaza del grupo de vecinos a los ladrones. “No tienen que venir más para acá, ¡los vamos a romper todos!”, les avisaron. Se desconoce qué pasó después con los sospechosos.