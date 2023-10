La candidata a diputada nacional y asistente personal de Javier Milei, Lilia Lemoine, adelantó que si llega a la Cámara baja va a presentar un proyecto para que los hombres renuncien a la paternidad en caso de que no los quieran tener, y afirmó: "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años".