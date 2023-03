Aníbal Fernández sin filtro: apuntó al FdT y posicionó a Alberto como candidato

Tras ello, aunque sin dar nombres, ahondó: “Comencemos por todos los lugares para poner la pelota en el piso y que varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del FdT dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional. Nada quieren hacer, solo lesionar al Presidente para que eventualmente el Presidente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse”. Sin embargo, les advirtió: “Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera”.

De esta forma, planteó que sería bueno que todos se “propusieran hacer lo mismo”: “Olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado”.

Fernández vertió dichas declaraciones un día después de que Cerruti se refiriese a las habituales críticas del camporista Larroque a Alberto Fernández y afirmase: “Hay millones de personas que integran la coalición, no podemos responderles a todos. El Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”.

Cabe recordar que el lunes el ministro de Axel Kicillof había puesto en duda en duda que Alberto Fernández quiera que gane el peronismo en las próximas elecciones. “Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, sentenció en diálogo con Radio El Destape.