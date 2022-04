Alberto anunció que Argentina normaliza las relaciones con Venezuela

El cambio de postura de Alberto Fernández no es casual y coincide con un cambio de estrategia de los EE.UU. en la región a partir de la invasión de Rusia en Ucrania, cuando el gobierno del norteamericano Joe Biden marcó un giro de acercamiento en las relaciones comerciales para la compra de petróleo a Venezuela, ante la crisis generada por la guerra.

¿Qué propuso Alberto Fernández para la "normalización" de Venezuela?

Según supo este medio, el Gobierno espera que en lo inmediato, el Congreso termine de sancionar los pliegos de los nombres de los embajadores designados por el Poder Ejecutivo.

Alberto Fernández acordó con el kirchnerismo designar como nuevo embajador ante Venezuela al legislador del Mercosur y ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, mientras que la representación ante la embajada de Ecuador la ocupará el ex Cascos Blancos y ex secretario de Seguridad, Gabriel Fucks.

En su breve discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la visita de estado de Lasso, Alberto Fernández dijo que "ha llegado el momento de hablar de Venezuela, porque es un tema recurrente, y como primer paso Argentina quiere volver a tener su vínculo diplomático pleno con Venezuela".

“Tenemos que empezar hoy un programa de fraternidad en América Latina y el Caribe que nos permita volver a lograr los vínculos plenos que se fueron quebrando y que hoy definitivamente necesitamos volver a recuperar”, señaló.

"Yo cumplo hoy 100 días presidente pro tempore de la CELAC convoco a todos los países de América Latina y se la hice hoy al presidente Lasso, que tenemos que lograr que Venezuela vuelva a funcionar normalmente y los que han emigrado puedan volver a disfrutar de su patria", culminó Alberto Fernández durante la declaración conjunta en la Casa Rosada.

El presidente se refería a la decisión consensuada con el kirchnerismo para volver a destinar embajadores de Argentina en Venezuela, algo que no ocurre desde el principio del gobierno de Mauricio Macri.

Fernández confirmó que "es un paso que estamos dando nosotros y convoco a todos los países de América Latina a que la revisemos, porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil".

El presidente defendió la decisión al señalar que el cambio de postura sobre el régimen autoritario de Maduro también sufrió un cambio por parte de "la Alta comisionado de DDHH de la ONU, Michel Bachelet, quien tomó cartas en el asunto" frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país y "muchos de esos problemas se han ido disipando con la intervención del grupo de contacto".

Según Alberto Fernández "Venezuela ha ido avanzando en el proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere su normal funcionamiento como sociedad. No la vamos a ayudar si la dejamos sola sin embajadores", arremetió Fernández.

Ecuador apoya el diálogo en Venezuela a través de la CELAC

Además de firmar acuerdos de cooperación e intercambio comercial, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, coincidió en que más allá de las diferencias políticas con el régimen de Maduro, Ecuador también va a analizar la posibilidad de retomar relaciones con Venezuela, en lo que ambos mandatarios reconocieron como un inminente vuelco en la estrategia de EE.UU. y la OEA para la región y particularmente, para Venezuela.

Lasso dijo que coincide en "escoger a la CELAC como plataforma multilateral para lograr esa unidad de América Latina y El Caribe, y abrir la posibilidad de negociar mejor" frente al mundo, como bloque regional.

Respecto a Venezuela, Lasso dijo que "es un tema que nosotros vamos a analizar, no estamos listos todavía para tomar una decisión pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández", a quien ratificó el apoyo de Ecuador al reclamo de soberanía en las Islas Malvinas.

Lasso dijo que el acercamiento de EE.UU. a Maduro "son decisiones soberanas que vemos con respeto, siempre favoreceremos el diálogo en una relación y si ese diálogo puede superar conflictos del pasado, mejor todavía", afirmó el presidente de Ecuador.

Para cerrar el acuerdo, Lasso confirmó la invitación al presidente argentino para visitar Ecuador el próximo 26 de julio cuando se cumplan 200 años del encuentro en Guayaquil entre los libertadores San Martin y Bolívar.