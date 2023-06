¿A qué viene James Cameron a la Argentina?

El cineasta, que dirigió tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia -Avatar, Avatar: El camino del agua y Titanic en los puestos 1°, 3° y 4°- es un activista del medioambiente, y llegará para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible Sustentabilizando, que organiza la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub.

James Cameron, como activista medio ambiental, es colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y también un fuerte inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos.

Apasionado por la sustentabilidad, creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

james-cameron.jpg

"La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno", comentó Jorge Brown, Vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism.

La agenda de James Cameron en Argentina

El exitoso cineasta, productor e incansable activista medioambiental, James Cameron visitará la Argentina el 8 y 9 de junio para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando” organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub.

Si bien el Foro se realizará en Buenos Aires, Cameron va a viajar también a la provincia de Jujuy para conocer el desarrollo productivo sustentable de la provincia norteña, y vinculado con el despliegue en materia energética: el parque fotovoltaico más extenso de América latina, las plantas termo-solares y el potencial que tiene en materia de litio, que lo acerca a la autosuficiencia energética.

El Foro de Desarrollo Sostenible tendrá lugar el viernes 9 de junio a las 15 en La Rural de Buenos Aires. La entrada era libre y gratuita.

La idea no es hablar precisamente de cine, sino del impacto del cambio climático y analizar oportunidades de transformación a través de la economía sustentable.

Cameron va a ser entrevistado por Iván de Pineda, quien es su momento también diaolgó con otra estrella de Hollywood en el pasado, en otro ámbito y en otras circunstancias: Al Pacino en el Teatro Colón, a fines de octubre de 2016.

En el Foro de Desarrollo Sustentable habrá oradores nacionales e internacionales, para analizar y debatir cómo se pueden impulsar procesos de transformación sostenible a través de la comunicación, el desarrollo productivo y el turismo.

Los temas del Foro de Desarrollo Sustentable

El Foro de Desarrollo Sustentable contará con la presencia de oradores nacionales e internacionales que analizarán y debatirán cómo impulsar procesos de transformación sostenible a través de la comunicación, el desarrollo productivo y el turismo.

La apertura de Sustentabilizando está prevista para las 15 y sus paneles contarán con diferentes temáticas y sesiones tales como:

El turismo como dinamizador social y motor de desarrollo para cuidar y regenerar el medio ambiente.

Web 3 - Blockchain y el impulso de los negocios sustentables.

El poder de la comunicación audiovisual para movilizar transformaciones en la lucha contra el cambio climático.

"Avatar: El camino del agua" llegó a streaming

En coincidencia con su llegada a la Argentina, y tras estrenarse a mediados de diciembre de 2022, este miércoles 7 de junio "Avatar: El camino del agua" llegó al streaming, por Disney+.

Trece años después de la primera Avatar, la nueva película expande el universo de Pandora, trasladando las acciones al hogar de la comunidad Metkayina, nunca antes presentado en la saga.

En la historia, Jake Sully (Sam Worthington), su esposa Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos llegan allí buscando refugio de la cacería implacable de la “gente del cielo”, nucleada en la Administración de Desarrollo y Recursos (RDA, por sus siglas en inglés) y liderada por Quaritch (Stephen Lang).

Las 6 películas de James Cameron para disfrutar en streaming

James Cameron tiene actualmente 68 años, pero su carrera comenzó siendo muy joven allá por mediados de los años 80. En su curriculum presenta títulos como Alien, Terminator, la gran Titanic o Avatar.

Todos films que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Tal vez no tenga tantas títulos en su haber pero los pocos que tienen su firma ya se han convertidos en clásicos y joyas del séptimo arte.

Terminator

El film de 1984 tenía como protagonista al campeón mundial de fisicoculturismo, Arnold Schwarzenegger, que interpretaba a un cíborg asesino que viene del año 2029 hasta 1984 para matar a la joven Sarah Connor (Linda Hamilton).

Por suerte, Sarah encontrará quien la defienda. Kyle Reese, (Michael Biehn) es un soldado enviado también desde el futuro para salvar de una muerte segura a esta mujer.

El film fue un éxito alrededor del mundo y contó con varias secuelas. Puedes verlo en Prime Video.

Aliens, el regreso

Se trató del segundo film de esta franquicia iniciada en 1979 por Alien, el octavo pasajero dirigida por Ridley Scott.

En esta película estrenada en 1986, la teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) regresa con la unidad de marines al planeta donde ella había encontrado a esa criatura voraz alienígena.

Esta película generó a su vez dos films más que conforman esta franquicia. Este film lo encuentras en el catálogo de Star+.

Avatar

Una clásica y épica película de la filmografía de Cameron que cuenta con una secuela que se estrena próximamente y dos entregas más, aunque podría llegar hasta siete películas.

Este film se estrenó en 2009 y fue protagonizado por protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez en los roles centrales.

Una película con una tecnología en efectos especiales fabulosas en la que recreaba la vida en Pandora donde habitaban los Na´vi y la interacción con militares estadounidenses que invaden su hábitat. La puedes ver en Disney+.

Titanic

Leo Di Caprio y Kate Winslet en los roles de Jack, un chico aventurero de baja clase social y Rose, una joven de alta sociedad que se enamoran a bordo del Titanic.

La recreación del barco y el despliegue de esta película hizo que este film se convirtiera en el más taquillero de la historia del cine hasta el momento.

La historia de amor enmarcada en el pasado pero también en el presente donde unos exploradores se sumergen para dar con el Titanic hundido, fueron el marco narrativo de este inolvidable film. Se puede ver en Flow.

Mentiras verdaderas

Con esta película Cameron se metió de lleno en un género inexplorado hasta el momento como el de la comedia. Jamie Lee Curtis interpreta a la esposa de un agente de la CIA encarnado por Arnold Schwarzenegger.

Pero ella desconoce la tarea de su marido que la realiza de manera oculta. En busca de nuevas emociones, la mujer se vincula con hombre que la engaña y los enredos no terminan de aparecer.

Un gran acierto y una gran química entre la pareja protagonista. Disponible para alquilar en Google Play.

Teminator 2: el juicio final

Considerada por muchos como el mejor de la saga de Terminator donde Cameron exploró efectos especiales novedosos para la época.

La película se estrenó en 1991 y trajo de regreso a Terminator en un rol de héroe y no de villano. Su misión: rescatar al hijo de Sarah Connor.

También pasó a la historia por una frase que se convirtió en un emblema: “Hasta la vista, baby”. Puedes ver esta película en el catálogo de Star+.