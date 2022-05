Wimbledon no dará puntos si no habilita a rusos y bielorrusos

"Si nada cambia, lo lamentamos mucho pero no vemos otra posibilidad que la de retirar los puntos ATP en Wimbledon para la edición 2022", anunció el comunicado oficial.

La situación se dio luego del aviso desde la organización de Wimbledon durante el pasado 20 de abril en el que adelantaron la exclusión de los rusos y bielorrusos "en las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos".

"Debido a la decisión de Wimbledon de no utilizar la clasificación WTA para decidir la participación (en el torneo) y decidir un cuadro parcial no basado en el mérito, la WTA tomó la difícil decisión de no atribuir puntos WTA en Wimbledon este año", se sumó en otro documento difundido en su sitio oficial.

La invasión de Rusia a Ucrania llevó a diferentes sanciones en los deportes, entre otros planos, como el fútbol y el básquetbol, por ejemplo.

Sin embargo, la ATP continuó: "La decisión de Wimbledon de prohibir que los jugadores rusos y bielorrusos compitan en Reino Unido este verano (boreal) socava este principio y la integridad del sistema de clasificación de la ATP. También es inconsistente con nuestro acuerdo de clasificación".

La última vez que Wimbledon prohibió la participación de deportistas por cuestiones bélicas fue a lo largo de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y japoneses.