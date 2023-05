A las 21.30 comenzarán los cruces de SEC vs. Huarpes, Concepción vs. Unión, Valenciano vs. Aberastain y Social vs. UVT. A las 21.45 comenzará el partido de Bancaria ante Barrio Rivadavia.

Concepción es puntero invicto en el torneo. El Azul de la Villa Mallea acumula 21 puntos y atrás aparece UVT con 18 unidades. Luego siguen Unión y Social con 14.