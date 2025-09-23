"
Mastantuono

Video: así fue el primer gol de Mastantuono en el Real Madrid

Después de múltiples chances, el argentino aprovechó un gran contraataque y logró su tanto N°1 en el Merengue. Y sin la zurda: fue un derechazo al ángulo.

"Eso llegará con naturalidad", dijo Xabi Alonso el sábado pasado, cuando le preguntaron por los intentos de convertir sin éxito de un Franco Mastantuono que salió "un poco enfadado" en el 2-0 vs. Espanyol. Y 37 minutos, 40 segundos y tres tiros después ante el Levante, el argentino, en su quinta titularidad, gritó su primer gol con el Real Madrid. Un golazo en realidad, y sin usar su zurda: fue un derechazo al ángulo con el que se destapó en el Merengue este martes en el Ciutat de Valencia, por la sexta fecha de LaLiga.

image

Se veía venir: el nacido en Azul buscó hasta el cansancio el gol en la primera mitad de este partido. Pateó por primera vez a los siete minutos y la pelota se le fue por el costado. A los 20' tuvo un tomá y hacelo: le cayó un rebote enfrente del arco e, increíblemente, la estrelló contra el travesaño. Ni Vinicius -actor fundamental en el tanto del argentino-, que se llevó las manos a la cabeza, lo podía creer. A los 31', entre suspiros de impaciencia y frustración, le pegó con todo desde afuera del área: no hubo caso. El juego quiso que sea recién a los 37', en su cuarta chance.

Un fallido ataque del Levante, y un gran posicionamiento del tridente Vinicius-Mbappé-Mastantuono, derivó en una contra perfecta para el Madrid. Vini la agarró y arrancó a máxima velocidad por la izquierda; por la derecha, aparecía solito y sin ninguna marca Franco. Apenas lo vio el brasileño, le tiró el pase. Rápido, los dos rivales que hacían el equilibrio defensivo fueron a achicarlo y el ex River, sin titubeos y con notoria confianza, prescindió de la zurda y sacó un derechazo al ángulo imposible de contener para Mathew Ryan.

Salto, grito de desahogo y festejo grupal con sus compañeros, pero sin perder la concentración y con una madurez para destacar: fueron un par de abrazos y un cierre con puños apretados hacia los hinchas del Madrid presentes, no más.

Su foco siguió en el juego, aún a pesar de las múltiples emociones que deben haber recorrido su cuerpo, el de un pibe que se convirtió en el cuarto jugador más joven en marcar en la historia del Real con 18 años y 40 días. Todo eso, en su sexto partido en el club.

A los 70', el técnico lo reemplazó por el francés Aurelien Tchouameni, ya con el 4-1 en el marcador, convirtiéndose este en el partido, de los seis que jugó, en el que más minutos sumó.

