"Eso llegará con naturalidad", dijo Xabi Alonso el sábado pasado, cuando le preguntaron por los intentos de convertir sin éxito de un Franco Mastantuono que salió "un poco enfadado" en el 2-0 vs. Espanyol. Y 37 minutos, 40 segundos y tres tiros después ante el Levante, el argentino, en su quinta titularidad, gritó su primer gol con el Real Madrid. Un golazo en realidad, y sin usar su zurda: fue un derechazo al ángulo con el que se destapó en el Merengue este martes en el Ciutat de Valencia, por la sexta fecha de LaLiga.
Video: así fue el primer gol de Mastantuono en el Real Madrid
