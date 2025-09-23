Video: así fue el primer gol de Mastantuono en el Real Madrid

Embed GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO.



El primero en el Real Madrid. pic.twitter.com/WFK6hlZYTc — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 23, 2025

Un fallido ataque del Levante, y un gran posicionamiento del tridente Vinicius-Mbappé-Mastantuono, derivó en una contra perfecta para el Madrid. Vini la agarró y arrancó a máxima velocidad por la izquierda; por la derecha, aparecía solito y sin ninguna marca Franco. Apenas lo vio el brasileño, le tiró el pase. Rápido, los dos rivales que hacían el equilibrio defensivo fueron a achicarlo y el ex River, sin titubeos y con notoria confianza, prescindió de la zurda y sacó un derechazo al ángulo imposible de contener para Mathew Ryan.

Salto, grito de desahogo y festejo grupal con sus compañeros, pero sin perder la concentración y con una madurez para destacar: fueron un par de abrazos y un cierre con puños apretados hacia los hinchas del Madrid presentes, no más.

Su foco siguió en el juego, aún a pesar de las múltiples emociones que deben haber recorrido su cuerpo, el de un pibe que se convirtió en el cuarto jugador más joven en marcar en la historia del Real con 18 años y 40 días. Todo eso, en su sexto partido en el club.

A los 70', el técnico lo reemplazó por el francés Aurelien Tchouameni, ya con el 4-1 en el marcador, convirtiéndose este en el partido, de los seis que jugó, en el que más minutos sumó.