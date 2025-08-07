Vélez lo buscó, pero el Ciclón fue más y se quedó con los tres puntos

En el complemento, San Lorenzo fue más claro a la hora de atacar, aunque no dominó la posesión. Cerutti siguió siendo la figura, Cuello encontró más acompañamiento y las chances se acumularon: Romaña, Hernández, Tripichio, Reali y los juveniles López y Landstatter pusieron a prueba a Marchiori, que evitó una goleada.

Sobre el final, Vélez reclamó penal por una supuesta infracción de López a Godoy, pero Tello dejó seguir. El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo remates directos al arco de Gill y recién en la última jugada del partido estuvo cerca del empate, cuando Godoy desperdició de cabeza una ocasión increíble.

Con este triunfo, el Ciclón alcanzó los 8 puntos y se mantendrá en la cima al menos hasta que River (7) visite a Independiente o Riestra enfrente a Central (5). Su próximo compromiso será el sábado ante Platense en Vicente López.

Vélez, que marcha vigésimo quinto en la Tabla Anual con 19 puntos, ahora enfocará sus energías en la Copa Libertadores: el martes visitará a Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final y una semana después definirá la serie en el Amalfitani.