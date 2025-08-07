"
Vélez lo buscó, pero el Ciclón fue más y se quedó con los tres puntos

San Lorenzo consiguió un triunfo vital en su casa. Con gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo, el conjunto dirigido por Damián Ayude derrotó 1-0 a Vélez en el Nuevo Gasómetro y, con 8 puntos, se subió a lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El partido estuvo a la altura de la rivalidad que ambos equipos arrastran en los últimos años: intenso, friccionado y con pierna fuerte desde el arranque. De hecho, a los 20 minutos el árbitro Facundo Tello ya había mostrado cuatro tarjetas amarillas, dos por lado.

Vélez tuvo un inicio prometedor y hasta llegó a festejar un gol de Braian Romero, pero fue anulado por posición adelantada previa. Poco después, un error en la salida del Fortín terminó en la apertura del marcador: Lisandro Magallán pifió un despeje y, tras una gran combinación entre Cerutti y Cuello, el delantero definió con precisión para el 1-0.

En el complemento, San Lorenzo fue más claro a la hora de atacar, aunque no dominó la posesión. Cerutti siguió siendo la figura, Cuello encontró más acompañamiento y las chances se acumularon: Romaña, Hernández, Tripichio, Reali y los juveniles López y Landstatter pusieron a prueba a Marchiori, que evitó una goleada.

Sobre el final, Vélez reclamó penal por una supuesta infracción de López a Godoy, pero Tello dejó seguir. El equipo de Guillermo Barros Schelotto no tuvo remates directos al arco de Gill y recién en la última jugada del partido estuvo cerca del empate, cuando Godoy desperdició de cabeza una ocasión increíble.

Con este triunfo, el Ciclón alcanzó los 8 puntos y se mantendrá en la cima al menos hasta que River (7) visite a Independiente o Riestra enfrente a Central (5). Su próximo compromiso será el sábado ante Platense en Vicente López.

Vélez, que marcha vigésimo quinto en la Tabla Anual con 19 puntos, ahora enfocará sus energías en la Copa Libertadores: el martes visitará a Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final y una semana después definirá la serie en el Amalfitani.

