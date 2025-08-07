San Lorenzo consiguió un triunfo vital en su casa. Con gol de Alexis Cuello a los 28 minutos del primer tiempo, el conjunto dirigido por Damián Ayude derrotó 1-0 a Vélez en el Nuevo Gasómetro y, con 8 puntos, se subió a lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Vélez lo buscó, pero el Ciclón fue más y se quedó con los tres puntos
