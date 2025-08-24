Valentín Perrone terminó segundo en el GP de Hungría del Moto3

FUENTE: Noticias Argentinas
El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.
Tras esta gran carrera, Perrone declaró: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.
La próxima fecha del Moto3 se disputará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Montmeló en Barcelona donde Perrone intentará aprovechar su localía en Cataluña.