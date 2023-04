UVT sumó otra victoria y es líder del Apertura masculino

Richet, que se ubicó como escolta, superó 4 a 3 a SEC en las Colonias Unidas. Los goles del Violeta los anotaron Ignacio Prudkin, Angelo Degiorgis, Javier Salguero y Fabián Mazzochi. Los goleadores del Sindicato fueron Mariano Romero (2) y Facundo Montigel.

Los otros resultados del martes fueron Bancaria S23 5 – Hispano 5; Aberastain 3 – Caucetera 7 y Estudiantil S23 2 – Huarpes 9.

La fecha 5 se completará este miércoles a las 21.45 con Valenciano vs. Olimpia; Barrio Rivadavia vs. Bancaria; Unión vs. Lomas; Estudiantil vs. Concepción y Social vs. Colón.